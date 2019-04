Los comisarios del GP de Azerbaiyán han sancionado al australiano Daniel Ricciardo (Renault) con la pérdida de tres puestos en la parrilla de salida del de España por su incidente con el ruso Daniil Kvyat en Baku.

Tras irse recto por la escapatoria previa a la curva 3, Ricciardo trató de regresar a la pista dando marcha atrás, pero en la maniobra, sin darse cuenta, golpeó el coche de Kvyat, al que previamente trataba de adelantar por la décima plaza.

