Fórmula 1 Verstappen saca de quicio a Sainz: «No me creo lo de este tipo»

Carlos Sainz, que no pudo terminar el GP de Bahréin por un nuevo fallo mecánico, comentó tras la carrera que pese a todo es positivo porque sabe que «los resultados llegarán».

Sainz valoró así el trabajo de McLaren, pero fue menos indulgente con Max Verstappen. Un toque con Al recordar el incidente con el holandés Max Verstappen (Red Bull) al inicio de la prueba, Sainz dijo a Movistar F1: «Son cosas de las carreras. Incidentes. Sólo puedo decir que he salido bien, que he hecho todo lo que tenia que hacer, todo lo que tenia que intentar... pero me ha tocado la peor parte y pinchar a mí».

«Con la leche que me ha dado lo normal es que hubiéramos pinchado los dos y ambos nos habríamos quedado fuera de carrera, pero él ha tenido suerte de poder continuar. Me ha dado muy, muy fuerte», agregó.

Sainz cargó también contra Verstappen en la conversación de radio que mantuvo con su ingeniero en los instantes posteriores al choque: «No me puedo creer lo de este tipo. No me lo puedo creer», dijo el piloto madrileño visiblemente enfadado.

También recordó que casi le golpea el alerón delantero desprendido del coche del alemán Sebastian Vettel: «Casi me da el alerón de Vettel en la cabeza. Bueno, al halo», dijo.