Mucho tendrán que cambiar las cosas para que Lewis Hamilton no revalide esta temporada el título mundial y añada la sexta corona a su palmarés. Por lo visto en el circuito Paul Ricard, el británico no tiene rival y su Mercedes es el mejor coche de la parrilla, sin nadie que pueda hacerle sombra. Ni siquiera su compañero, Valtteri Bottas, que partiendo en segundo lugar estaba a 5,5 segundo cuando todavía no se había llegado al meridiano de la prueba. Daba la sensación de que incluso Hamilton se aburría y que ganó con una mano en el bolsillo. Podría ir el ingles con el codo en la ventanilla y aún así nadie osaría a acercársele al chasis. Con Hamilton rumbo a la sexta victoria de la temporada (solo ha sido segundo en Australia y en Azerbayán), el interés radicaba en cómo se repartirían el resto de plazas y, sobre todo, si Carlos Saínz sería capaz de mantener el excelente sexto puesto de la clasificación. También Vettel y Verstappen mantenían su particular pulso por la tercera plaza del Mundial y de la carrera, con permiso de Leclerc.

Salida excelente y agresiva de Carlos Sainz que adelantaba sin dificultad a Norris y le enseñaba el morro a Verstappen, que sufrió para evitar el adelantamiento del español. La garra del madrileño quedo patente en sus ataques al neerlandés pero también fue evidente las distancias actuales entre Redbull y McLaren: En el sexto giro iba Sainz cuatro segundos por debajo de Verstappen, que enseguida centró su lucha con Vettel. «Tenemos que empujar en las próximas vueltas», le presionaban desde boxes en la vuelta 23. «Lo estoy intentando», respondía, tratando de acosar al alemán. Poco antes, Sainz se había beneficiado de una larga parada de su compañero de equipo (3,3 segundos) para salir por delante de Norris. Mientras tanto, Hamilton iba arrasando cómodamente y coleccionando vueltas rápidas hasta su primera parada en la vuelta 25.

Leclerc no abandonaba la tercera plaza y aunque estaba a mucha diferencia de Bottas, desde el equipo se le instaba a subir su velocidad para impedir que Verstappen y Vettel le dieran caza. «¿Podrías ir más rápido de lo que vas ahora?», le deslizaban sibilinamente por la radio en una orden encubierta. «Podría, pero los neumáticos se resentirían», respondía el monaguesco al centro de control de Ferrari. A falta de 15 giros, a Norris y Sainz les surgió un nuevo enemigo. El Renault de Ricciardo apretaba por detrás, lo que provocó la reacción de español. «¿Puedo ir más rápido?», pedía Carlos a McLaren para tratar de evitar la llegada del australiano. El español empezó a mejorar sus tiempos después de que Norris se quejara: «No puedo hacer nada, decidle algo a Carlos», exigía después de irle recortando a Sainz. Por la radio le solicitan que cumpla una serie de tiempos que el madrileño cumple a la perfección, demostrando que tiene la carrera controlada y el ritmo adecuado. El nerviosismo de Norris creció cuando le prohibieron usar el DRS por la radio. La parada de Stroll (vuelta 40) devolvió al español a su puesto natural, el de su salida, sexta posición. McLaren trataba de mantener a sus dos pilotos en la sexta y séptima plaza.

Las últimas diez vuelta fue una sucesión de vueltas rápidas entre Leclerc, Hamilton y Bottas, que peleaban por llevarse el punto extra. El británico no se dejaba impresionar por el blistering (degradación de la goma a causa de la temperatura interior del neumático que provoca una deformación en el dibujo exterior de las ruedas apareciendo una especie de ampollas) que sufrían sus neumáticos delanteros y seguía apretando a pesar de ver la línea de meta cada vez más cerca. Un fallo en el sistema hidráulico de Norris convirtió en una pesadilla el pilotaje del británico, que tuvo que conducir las últimas vueltas sin dirección asistida y lo pagó en la última vuelta, en la que fue superado por los ytre spiltos que le seguían y acabó décimo. Al final, doblete de Mercedes a pesar del acoso final de Leclerc a Bottas, paso de gigante de Hamilton hacia el título (victoria 79 de su carrera), aunque aún queda mucho campeonato por delante, y meritorio sexto puesto de Carlos Sainz, que corona un buen fin de semana para el español.