Fórmula 1 Llamas, choques y alerones rotos: así se ha arruinado el inicio de temporada de Carlos Sainz El español, otra vez lejos de los puntos en China por un error de Kvyat, no está pudiendo lucir el rendimiento del McLaren

Carlos Sainz atendía resignado a los medios de comunicación tras su tercer fiasco consecutivo a los mandos del McLaren Renault. El español se quedó fuera de la lucha por los puntos en el Gran Premio de China a las primeras de cambio tras ser arrollado por Kvyat después de la salida. Choque que se une al abandono de Australia y al choque que le obligó a ocupar la última posición en Bahrein. Un desastre que el español prefiere olvidar para mirar hacia el futuro con optimismo.

Repasando la temporada, el resultado no podría ser peor. Tres carreras y cero puntos. Pero las sensaciones de Carlos Sainz son positivas, porque el McLaren ha mostrado fortaleza en los entrenamientos y también durante la carrera. Sobre todo, cuando ha podido rodar sin problemas, como ayer en China.

Relegado a la última plaza tras ser embestido por Kvyat, el español rodó siempre con los mejores, aunque lejos de los puntos. Su alerón, roto por el choque con el Toro Rosso, le impidió estar más arriba.

También le pasó en Bahrein, donde fue Verstappen el que le dejó fuera de combate cuando buscaba, incluso, el podio. En la segunda carrera fue donde el McLaren había mostrado su mejor versión, que no pudo exhibir en carrera por el toque del holandés.

En Australia, en el estreno del Mundial, los problemas de Sainz sí fueron propios. El motor Renault de su monoplaza comenzó a arder durante la carrera, lo que le obligó a abandonar a las pocas vueltas.

«Siguen pasando cosas fuera de nuestro control, pero ya llegará. He salido bien, pero en la curva 1 me he encontrado en medio de un embudo y luego he intentado quedarme ahí más o menos, tampoco quería remontar tanto porque ya había visto que la salida no era para nada espectacular. Pero sabía que iba a ser una carrera larga, había que tener paciencia. En la curva 6, creo que ha sido Kvyat, que ha abierto el volante cuando estábamos todos ahí apelotonados, luchando por posición y cuando uno hace un cambio de dirección tan brusco cuando estamos tan juntitos, se desencadena un accidente múltiple y es una pena porque los dos McLaren hemos salido los peor perjudicados», explicaba el piloto a los micrófonos de Movistar+ al acabar la carrera, en la que finalizó decimocuarto.