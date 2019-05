Muere el ex piloto de Fórmula 1 Niki Lauda a los setenta años El tricampeón del mundo de la máxima categoría de automovilismo ya fue ingresado de gravedad el pasado mes de agosto por una enfermedad pulmonar

El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Niki Lauda ha fallecido, según ha anunciado su familia. «Con gran dolor anunciamos que nuestro querido Niki ha fallecido apaciblemente el 20 de mayo de 2019, rodeado de su familia», comunicaron los allegados del piloto y empresario de 70 años.

Niki Lauda destacó por sus éxitos en la Fórmula 1 en la década de los 70 y principios de los 80, en una época en la que el automovilismo profesional acarreaba riesgos mucho mayores que ahora. Meticuloso, exigente y ambicioso, Lauda se convirtió en una leyenda de este deporte junto a la escudería Ferrari, con la que ganó dos campeonatos del mundo, y McLaren, que completó su triple corona.

Época peligrosa

En una época en la que los pilotos se jugaban la vida en cada carrera, cuando la lluvia se convertía en sinónimo de muerte o la Fórmula 1 no ofrecía la seguridad que sin duda los corredores merecen, y de la que actualmente sí disponen, uno de ellos destacaba por encima del resto, y sustituía estos riesgos por triunfos y gloria. Así era Niki Lauda. No fueron los circuitos los que acabaron con la vida del piloto austriaco, aunque poco le faltó. El hombre de la gorra roja y las cicatrices estuvo a punto de perder la vida por su pasión, la Fórmula 1. Un accidente, tres campeonatos del mundo y una rivalidad de leyenda fueron las señas de identidad que marcaron su trayectoria en este deporte. Ahora, a la edad de 69 años, un trasplante de pulmón ha supuesto la última carrera de su vida, en la que lamentablemente, no ha podido cruzar la línea de meta.

Sus comienzos en este deporte no fueron fáciles. El austriaco, de origen español (su abuelo era gallego) no contaba con el apoyo de su familia, que le dio la espalda cuando quiso dedicarse al arte del volante. Obsesionado con su sueño, Lauda se dedicó a pedir préstamos para financiar sus primeras carreras. De las carreras locales hasta su paso por la F3, Lauda fue poco a poco escalando en sus aspiraciones hasta conseguir una plaza en F1, con el equipo March, donde no cosechó ningún triunfo importante. Más adelante cambió de aires, hacia la escudería BRM, con el mismo resultado.

Su suerte cambió cuando Clay Regazzoni, el que era su compañero de equipo, fichó por Ferrari en 1974. El legendario propietario del equipo que llevaba su nombre, Enzo, requirió la opinión del suizo sobre Lauda. El efecto inmediato fue la contratación del austriaco.

Rivalidad con Hunt

Fue la llave que abrió su puerta hacia el éxito. Lauda y Ferrari marcaban, cogidos de la mano, como si de una relación platónica se tratase, el porvenir de los campeonatos del mundo de Fórmula 1. Solo un año después de recaer en la escudería italiana su nombre estaba en boca de todos al ganar su primer Mundial.

Pero toda bonita historia requiere de un enemigo. El rival íntimo de Lauda, James Hunt. Austriaco y británico firmaron uno de los duelos más bonitos de este deporte. Ambos alcanzaron la gloria. El inglés como campeón en 1976, arrebatándole el título a su máximo contrincante. El de Viena, por su parte, venció en otras dos ocasiones, en 1977 y 1984. «Conocía a James de la F3. Estábamos siguiendo más o menos el mismo camino para intentar llegar a la F1. Nuestra relación era muy buena. Cuando me ganó el campeonato por 0’5 puntos, le dije que estaba contento de que el campeón fuera él y no otro», confesaba Lauda en una de sus entrevistas, tiempo después del fallecimiento de Hunt. Un claro reflejo de la verdadera relación de amistad que mantenían. Casi un año después de estas palabras, el destino ha querido que ambos vuelvan a reunirse.