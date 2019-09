Fórmula 1 - GP de Rusia La pésima estrategia de Ferrari le da un doblete a Mercedes Vettel desobedeció las órdenes de equipo y permitió a Hamilton superar a Leclerc tras su abandono. Fenomenal Sainz, sexto

La rebeldía de Sebastian Vettel puso el doblete en bandeja a Mercedes y generó un clima de inestabilidad en el box de Ferrari que pasará factura en los próximos días. El piloto alemán se saltó a la torera la estrategia pactada antes del Gran Premio y no respetó las órdenes de equipo, algo que acabó costando la cuarta victoria consecutiva del Cavallino Rampante. Sus decisiones y su mala suerte propiciaron el malestar de Leclerc, que le concedió el rebufo en la primera recta de salida para permitirle el adelantamiento. Pero el teutón, al verse primero, en lugar de darle el relevo posterior al monegasco decidió tirar fuerte e ir marcando vueltas rápidas. La escudería tuvo que intervenir forzando un «undercut». El colmo de la desgracia para Mattia Binotto llegó cuando en la vuelta 28 Vettel tuvo que abandonar por un problema en el MGU-K, una unidad de potencia. Al no poder arribar a boxes dejó aparcado su coche en una escapatoria, lo que obligó al coche de seguridad a entrar lo que acabó con las opciones de Leclerc. Hamilton, que aún no había parado, lo hizo sin perder tiempo por la presencia del Safety Car, y eso le entregó el liderato, por delante de Leclerc y con un neumático más blando.

Esta situación provocó que «Il Principino» tuviera que entrar en boxes para montar gomas más blandas e intentar una remontada a la desesperada. Ello le provocó perder la segunda plaza en detrimento de Valtteri Bottas, que sí cumplió órdenes de equipo y le ralentizó para permitir la escapada de Hamilton, que acabaría consiguiendo un triunfo sorprendente tras un fin de semana favorable a los Ferrari. Al final ese fue el orden del pódium, aunque en el trasfondo queda la desobediencia de Vettel, retratada a través de las radios. Ferrari le repetía a Vettel que dejara pasar a Leclerc, devolviéndole el favor de la salida, como estaba pactado, pero el alemán echaba balones fuera respondiendo que el monegasco debía acercarse más mientras él no bajaba el ritmo. Leclerc no quería degradar los neumáticos y forzó la reacción de Ferrari provocando un «undercut». Un ridículo más de la escudería de Maranello, que escuchaba las justificadas quejas de Leclerc. «Yo he hecho lo que me habéis pedido. Le he dado el rebufo como habíamos pactado. He perdido las primeras vueltas. «Somos consistentes y aunque es bueno volver al pódium, es triste no tener los dos coches en el pódium. Siempre creeré en el equipo pero la táctica era darle yo el rebufo para que me pasar al final de la vuelta y después no lo sé. Tengo que hablar con el equipo», se quejó Leclerc tras bajarse del coche. Filosofía y respeto en el equipo que se vive de forma muy diferente en Mercedes. «Como equipo ha sido una gran victoria. He mantenido a Charles Leclerc a raya», se congratulaba Bottas, con una actitud que envidiarán en Ferrari.

Hamilton consiguió un triunfo cuando menos lo esperaba, que le deja en bandeja el título mundial. Cuando solo quedan cinco Grandes Premios por disputarse (Japón, México, Estados Unidos, Brasil y Emiratos Árabes), el británico podría sacar la calculadora dentro de 15 días. Vettel perdió hoy cualquier posibilidad de alcanzarle (está a 128 puntos y solo hay 125 en juego). Y Leclerc (107) y Verstappen (110) lo tienen prácticamente imposible. Solo Bottas podría discutirle el cetro, aunque los 73 puntos que les separa ahora mismo lo complica en demasía. «Ha sido un trabajo increíble por parte de todos. Intentamos cosas innovadoras y no nos rendimos nunca. Eso me inspira mucho. Es increíble conseguir este resultado hoy. Ha sido muy duro pero el coche ha sido fantástico», explicó Hamilton, que añadió: «Intento cada temporada no pensar en el campeonato sino ir carrera a carrera. Pero casa vez es más duro. Vamos con un pie delante de otro. No queremos tropezar».

En la zona media de la parrilla destaca la sexta posición de Carlos Sainz, que realizó una salida espectacular, colocándose en tercer puesto y emparejándose con Hamilton, aunque en seguida regresó a su lugar de origen. El español era consciente que su lucha no estaba por entrar en el pódium, así que gestionó su carrera y aprovechó las entradas de los coches de seguridad. Trató de mantener el quinto puesto aunque no pudo evitar que Albon (Red Bull) le rebasara en los últimos giros. Al final pudo acabar sexto, marcando una buena distancia con Lando Norris, su compañero de equipo. Sainz le dio ocho puntos a McLaren.