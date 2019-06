Fórmula 1 Vettel pierde en los despachos Hamilton arrebata el triunfo al alemán, que ganó en la pista pero fue sancionado por una maniobra polémica

Seguir José Carlos Carabias @JCarlosCarabias Actualizado: 09/06/2019 22:17h

La temporada es un drama para Ferrari. En Montreal hizo cumbre porque ganó en la pista con Vettel (era su primer triunfo del curso), pero la victoria no suma porque el alemán fue sancionado con cinco segundos por una maniobra polémica y discutible. En esa tesitura, el éxito correspondió a Hamilton. «Tenéis que estar ciegos para no ver que no podía hacer otra cosa», se quejó Vettel, quien perdió en los despachos.

Aunque la carrera depare una apariencia plácida, los muros del circuito de Montreal siempre hacen palidecer a los pilotos y las escuderías. La barrera de hormigón fue el detonante del lance que decidió el gran premio. Vettel se fue recto en una curva y salió del césped trastabillado, directo al muro. Tanto que cerró el paso a Hamilton, que lo atosigaba en una potente presión por la victoria. Hamilton no pudo pasar, Vettel explicó que no podía hacer otra cosa, y los comisarios se pronunciaron: cinco segundos de sanción para el alemán. Guillotina. Otro anuncio de tarde negra para Ferrari, que ya se relamía con su primer triunfo del año.

Vettel, quien vive en Ferrari fustigado por su falta de resultados, ningún título desde que sustituyó a Alonso, condujo desde ese instante desesperado, poseído por una furia interior porque estaba sentenciado. Aunque ganase la carrera en pista, la perdería después por los cinco segundos de penalización. Hamilton le hostigó hasta el final, pero no necesitó adelantarlo.

Hasta ese instante, los muros no habían marcado tendencia. Sin incidencias en Montreal. Notable progresión de Renault, con Ricciardo y Hulkenberg al alza. Y buenas maneras del McLaren, con Sainz en línea ascendente y Norris muy rápido hasta que tuvo un problema con los frenos. A última hora, Stroll y Kvyat pasaron al madrileño, cuyo undécimo puesto no hace honor al rendimiento que mostró.