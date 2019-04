Fútbol Los abogados de Rosell estudian pedir compensaciones «Alguien tendrá que pedir disculpas. Es un caso paradigmatico de lo que no debe ser un proceso penal», asegura Pau Molins

Sergi Font Barcelona Actualizado: 24/04/2019 19:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pau Molins y Andrés Maluenda, principales abogados que llevaron la defensa de Sandro Rosell, han comparecido para dar sus impresiones sobre la sentencia absolutoria que ha recibido el expresidente del Barcelona y cinco personas más, acusadas de blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal. «La defensa de Rosell y Besolí estamos muy orgullosos de cómo se ha pronunciado la justicia. La sentencia reconoce la absolución asumiendo el relato de hechos probados propuesto por la defensa. Rosell y Besolí fueron sometidos a una medida de prisión provisional abusiva como ahora se ha visto. Nos sentimos muy orgullosos y vuelvo a confiar en la justicia. Esto pone de relieve que el sistema funciona después de un clarísimo abuso por parte de la instructora. A la vista del resultado de las pruebas se ha decretado la absolución de Rosell, Besolí y del resto de los acusados. La sentencia reconoce que no ha habido blanqueo de capitales, no ha habido organización criminal y no ha habido nada de lo atribuido a Sandro Rosell y del resto de acusados. Hay que replantearse la figura de la prisión preventiva», empezó explicando Molins.

El letrado se mostró indignado por lo sucedido durante estos últimos dos años. «No ha habido comisiones ilegales. No ha habido nada. ¿Para eso se han tenido a dos personas en la cárcel dos años? Recuerdo una frase de la instructora diciendo que Rosell había hecho de la delincuencia su hábito de vida. Alguien tendrá que pedir disculpas. Agradecemos al tribunal que haya hecho de forma valiente su trabajo y que hayan finalmente decretado la inocencia y la absolución de los acusados. Ingresaron en prisión de una forma desproporcionada durante 22 meses. Ha estado lleno de irregularidades. 22 meses de prisión con no más de dos pruebas testificales. Es un caso paradigmático de lo que no debe ser un proceso penal». expuso.

Molins añadió que «Lo que he vivido estos dos años no lo había vivido nunca y me ha hecho replantearme muchas cosas. Estaba muy decepcionado con el sistema por este caso y por otro, aunque Sandro Rosell ha sido el gran olvidado y se ha hablado demasiado poco. Por eso pido a los medios que digáis alto y claro ‘Sandro Rosell es inocente’, porque se lo merece». «Es una gran noticia para la justicia de este país. La sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha hecho un gran servicio a la justicia de este país. Es más importante la absolución que la propia libertad. Ha sido muy duro. Cómo explicas a una persona y a su familia algo que ni tu entiendes. Nos lo han notificado sobre las once de la mañana. En esta ocasión es de agradecer que nos hemos enterado por la Audiencia Nacional. Cuando he podido he ido a casa de Sandro y nos hemos fundido en un abrazo. Ha sido un momento muy emotivo para la familia. Hay que ponerse en su lugar. Han sufrido mucho y esto no debe de repetirse nunca», desvela.

Ahora se abre un periodo de reflexión en el que Rosell deberá estudiar qué medidas toma contra la Fiscalía y contra la juez Lamela por haberle tenido dos años en prisión. «Habrá que ver si se tiene que reclamar institucionalmente o a alguna persona en particular. La situación de prisión preventiva no dependía solo de una persona», advierte el abogado, que añade: «Esperamos que estas personas puedan recuperar el daño personal y reputacional que se ha hecho sobre ellos y aquí el papel de los medios de comunicación es muy importante». Y asegura: «Lo que pediremos se tiene que acabar se estudiar. Primero la sentencia tiene que ser firme. Y a partir de ahí valoraremos. Pero si se corresponde pedir responsabilidades y compensaciones económicas lo haremos». Lo que descartó Molins fue actuar contra algunos medios de información: «No nos planteamos actuar contra determinados medios pero es una reflexión interesante. Una de las irregularidades ha sido esta. Dos años se llevaron las investigaciones de forma secreta solo para algunos. Porque había unos medios, casualmente los mismos, que han ido filtrando cosas que han hecho mucho daño a la familia. No critico a los medios sino a los que utilizan a los medios para su antojo político».