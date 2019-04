Regional Alarmante reflexión en el fútbol modesto catalán El susto que se llevó Juan Quiles, jugador del Gavá, le llevó a lanzar un crítico mensaje a través de las redes sociales

Juan Quiles, jugador del Gavá, vivió un gran susto durante el partido de este fin de semana entre su equipo y el Lleida Esportiu B, de la primera división catalana. Tras la carga de un rival el futbolista se fue contra la valla que rodeaba el terreno de juego y salió mal parado, con golpes en rodillas, costillas y cabeza. A raiz de ese incidente Quiles quiso compartir su experiencia y ayudar a mejorar la seguridad en los campos del fútbol modesto.

Lo hizo a través de la red social Twitter, en la que relató los hechos, repasó las consecuencias y reflexionó sobre lo que podría haberle pasado de haber tenido un poco menos de suerte. «A ver si con esta pequeña acción puedo aportar un granito de arena para prevenirlo», deseó.

Esto es lo que escribió Quiles, que también lanzó un par de pullas a los responsables de los torneos, a los que cuestionó si «es más peligroso que se vea el color de la ‘micheta’ o una pulsera que esto».

Este es el texto completo que compartió:

«Todo empieza en un saque de banda, recibo balón y decido hacer un auto pase al lateral (muy cerca de la línea de cal), llega el central haciendo la cobertura, (una buena ocasión para mostrar su contundencia y rascar) me hace una carga más fuerte de lo normal (exactamente como hubiese hecho yo en su lugar, futbol!!!) con la valla a menos de un metro me golpeo con ella las rodillas, las costillas y la cabeza.

Después de tocarme todas las partes del cuerpo a ver si me faltaba algo, me alegro al ver que no voy a tener ningún rasguño de por vida.

Llega el lunes 09:00 con dolores de cabeza, cervicales... vamos a trabajar. Entre dolor y dolor me van surgiendo preguntas...

¿Qué hubiese pasado si la valla me hubiese dado en un ojo, un mal golpe en la cabeza...?

¿Es más peligroso que se vea el color de la ‘micheta’ que esto?

¿Una pulsera es más peligroso que esto?

¿Vende más obligar a los árbitros a llevar una pancarta de ‘Joc net’, verdad?

No sé, no acabo de encontrar respuesta».

Un fuerte abrazo al próximo/a que le toque , espero y deseo que tengan la misma suerte que yo.



A ver si con esta pequeña acción puedo aportar un granito de arena para prevenirlo .

Ya que las instituciones que lo pueden hacer ,no lo hacen.