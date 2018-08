Fútbol El Alavés y el VAR examinan al Barça El equipo vasco no quiere que se repitan los errores arbitrales de la pasada temporada

Sergi Font

El Alavés visita esta noche el Camp Nou (22:15 horas, Movistar Partidazo) aliviado por la puesta en funcionamiento del VAR. El conjunto babazorro ya interpuso una queja en enero pasado ante el Comité Técnico de Árbitros cuando se sintió perjudicado por la actuación de Iglesias Villanueva ante los azulgranas (2-1). El colegiado gallego concedió a los culés un penalti inexistente y obvió unas manos de Umtiti dentro del área, lo que impidió que el equipo vitoriano puntuara. La eterna queja de los equipos pequeños cuando visitan santuarios como el de esta noche puede pasar a mejor recuerdo gracias al videoarbitraje, que ha demostrado en el pasado Mundial un alto porcentaje de efectividad. De todas formas, el Alavés se presenta al estreno liguero con la vitola de ser el último equipo capaz de llevarse los tres puntos del feudo azulgrana, en septiembre de 2016 (1-2), gracias a los goles de Deyverson e Ibai.

Si el Alavés oposita a repetir la hazaña, el Barcelona se toma el encuentro como la primera prueba para defender un título que aspira a repetir. Reforzado tras la victoria ante el Sevilla en la Supercopa de España, Ernesto Valverde dispone de una plantilla mucho más equilibrada a pesar de las bajas de Andrés Iniesta y Paulinho. Las llegadas de Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal conforman el aliciente para una nueva temporada en la que el objetivo prioritario es conquistar una Champions League que se les resiste y que lleva tres años luciendo en el museo del Real Madrid.

«Nosotros priorizamos todo. Vamos a luchar por la Champions y por todo. Para ganar la Champions hay que optar a ganar La Liga, no podemos dejarla de lado. Lo difícil no es ganar sino volver a ganar», aseguró Valverde en lo que era un calco del discurso favorito de Luis Aragonés, que afirmaba que había que ganar y después volver a ganar y así hasta la saciedad. No obstante, no se fía el técnico extremeño del Barcelona: «El Alavés es un equipo que en el Camp Nou suele hacer buenos partidos. Es el último equipo que ha ganado aquí. Desde que llegó Abelardo han sido fieles a un estilo y les ha venido bien».

Tras asegurar que a lo largo de la temporada Riqui Puig tendrá oportunidades («estamos muy satisfechos con él, contamos con él para que nos ayude durante la temporada»), mostró su prudencia a la hora de valorar la idea de Tebas de que Barça o Madrid jueguen un partido de Liga en Estados Unidos: «De entrada a todos nos suena extraño, pero también nos sonaba raro lo de jugar una Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho. El mundo del fútbol está traspasando la frontera de lo que es el deporte». Por último, tras echar balones fuera sobre una hipotética incorporación de Pogba, Valverde se refirió a los fichajes y al mercado: «Siempre voy a decir que tenemos plantilla suficiente para afrontar toda la temporada, pero también repito siempre que hasta que no acabe el mercado, nunca se sabe. Tengo grandes jugadores y un gran equipo».

El regreso de Abelardo

El encuentro de esta noche también supone un nuevo regreso del Pitu Abelardo a la que fue su casa durante ocho años, que abandonó para recalar como central en su actual equipo ya en el ocaso de su carrera. El entrenador asturiano padece las bajas de Adrián Diéguez, Pina y Ely. «La baja de Ely es importante porque era titular el año pasado. Es difícil suplir la baja con un fichaje. A estas alturas no es fácil poder encontrar un central tipo Ely». Y ha asegurado que «intentaremos hacer un partido como el del año pasado y no va ser fácil porque entonces perdimos una ocasión muy buena pero plantearemos un partido para que el Barcelona no se sienta cómodo». Cuestionado sobre el VAR, Abelardo apuntó: «Me parece muy bien porque es una ayuda para los árbitros y su labor es muy difícil. Ahora los resultados no estarán tan condicionados por un posible error arbitral». Y concluyó: «Firmaría con conseguir la permanencia como el año pasado».