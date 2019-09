Primera Iberdrola Ángela Sosa, referente de hoy y mañana La jugadora defiende el trabajo diario como base del éxito, tanto en cada partido como en la evolución del fútbol

Laura Marta Actualizado: 07/09/2019 03:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sale de uno de los últimos entrenamientos de una pretemporada que califica de «bastante dura y exigente» con buena cara. Ángela Sosa (Sevilla, 1993), jugadora del Atlético de Madrid, sabe que necesitará toda esta dura preparación para afrontar una temporada en la que peleará por defender el título liguero –son tres en sus vitrinas y una Copa de la Reina– e intentar sumar los de Copa, Supercopa y quién sabe si Europa. «La pretemporada ya se quedó atrás y ahora empieza lo bonito, lo que me gusta», sonríe.

En el Atlético desde 2014, amplió su contrato este verano y será rojiblanca, al menos, hasta 2022. En este último curso, sus números son para enmarcar: treinta titularidades, 16 asistencias, diez goles. Es la lealtad por estos colores que la han visto crecer en el césped de esta sevillana que ya cuenta con una placa en los aledaños del Wanda Metropolitano por haber defendido esta camiseta más de cien partidos. Y los que le quedan, porque la base de éxito es el trabajo y de eso anda sobrada Sosa, consciente de que el reto de repetir título y ampliar palmarés en esta temporada es mucho más exigente. «Los equipos están más preparados, entrenan mejor, hay más medios. Yo espero seguir creciendo como deportista y conseguir los mayores éxitos posibles. Pero sí que hay más competencia entre los clubes y tenemos que seguir estando al máximo».

Observa el crecimiento de esta liga que ha ayudado a hacer evolucionar desde unos inicios sin apenas estructuras. «Hemos trabajado mucho para que se nos vaya reconociendo. En estos últimos tres años, se podría decir, el fútbol se ha desarrollado mucho en todos los niveles. Y que siga creciendo. Yo solo espero que la gente se siga animando a venir a vernos.

Trabajamos muchísimo para que las niñas pequeñas tengan unos referentes, quieran empezar en el fútbol y, sobre todo, puedan hacerlo en condiciones». Y no le teme al futuro. «Creo que ahora ya, volver atrás es complicado. Se ha creado una buena base con el esfuerzo de mucha gente desde hace muchos años y creo que solo puede avanzar. Pero, eso sí, hay que seguir dándole validez a lo que hacemos todas día a día, a los entrenamientos y esfuerzos diarios. Si no valoramos eso o no lo tenemos en cuenta para el futuro, de poco va a servir haber llegado hasta aquí. Ha sido complicado, pero se nos va reconociendo más», sentencia.

«Ahora muchas jugadoras extranjeras quieren venir. Creo que es una de las mejores ligas de Europa. Antes éramos nosotras las que teníamos que emigrar a otras competiciones con mejores medios para aprender. Hoy empieza a ser al revés. Toda compañera que venga a España a sumar es bienvenida. Al final, es fútbol», recalca.

Sigue apostando por los clásicos del Atlético-Barcelona, aunque descarta la idea de que la liga es solo cosa de dos. «Batalla hay todos los fines de semana, porque todos estamos muy preparados y los equipos se han reforzado mucho. Nos conocemos todas, pero lo difícil es mantener el nivel de exigencia cada fin de semana».

¿Cómo se ve el fútbol español desde Europa? «Notas que nos respetan bastante. Nos lo hemos ganado a pulso compitiendo con grandes equipos. Ya saben que hemos llegado para quedarnos y a intentar llegar cada vez más alto en Europa».