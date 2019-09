Ansu Fati, baja contra el Getafe

Ansu Fati no podrá jugar esta jornada contra el Getafe. El joven futbolista del Barcelona, que podía tener un papel importante tras la lesión de Messi, tampoco estará disponible para Ernesto Valverde. El club azulgrana ha informado que unas molestias en su rodilla derecha le impedirán disputar el partido de este fin de semanas, quedando su reincoporación pendiente de cómo evolucione.

[INJURY NEWS] Ansu Fati has a tendon problem in his right knee and will miss Saturday's game at Getafe. More details ▶ https://t.co/YmlVT183c5pic.twitter.com/0IVPbC3nJL