La Liga Ansu Fati, el goleador más joven de la historia en el Barça

Actualizado: 31/08/2019 20:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El joven hispano-guineano Ansu Fati se ha convertido en Pamplona en la barcelonista más joven (16 años y 304 días) en marcar con el Barcelona en La Liga, superando a Bojan Krkic y Lionel Messi.

En la cara negativa del empate del Barcelona contra el Osasuna en el Sadar, aparece Gerard Piqué, quien nuevamente provocó un penalti al levantar la mano en un centro de un rival. No es la primera vez que el central es protagonista de una de estas acciones. La penúltima fue con España en el Mundial 2018 contra Rusia, en que una acción parecida permitió a los rusos empatar el partido.

Por lo que respecta a Ansu Fati, el joven jugador se convirtió la semana pasada en el segundo barcelonista más joven en debutar con el Barça en la Liga, por detrás de Vicente Alama Martínez, quien en 1941 debutó a la edad de 16 años y 280 días, veinte días más joven que Ansu.

El joven jugador, que es juvenil, ha vuelto a trabajar toda la semana con el primer equipo, y ante las bajas de atacantes de la talla de Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Luis Suárez, el entrenador Ernesto Valverde lo volvió a convocar.

Salió en el segundo tiempo contra Osasuna, cuando se equipo iba perdiendo (1-0). Con 16 años y 304 días, el joven extremo cabeceó un balón para anotar el empate (1-1) en el 51.

«No sabía que había entrado el cabezazo. Cuando miré y pensé: '¡Hha entrado!'. Me he quedado sorprendido. Es un honor poder marcar con esta camiseta», señaló el joven barcelonista a la finalización del partido en Pamplona.

Con este tanto, Ansu Fati entraba en el podio de los goleadores más jóvenes de la Liga, que tiene al camerunés del Málaga Fabrice Olinga al más joven de todos, cuando en La Liga 2012-13 anotó para su equipo el primer gol del torneo.

Con este tanto de Fabrice, a los 16 años y 98 días, desbancaba a Iker Muniain, del Athletic, que con 16 años y 289 anotó su primer tanto en la 2009-10.

Ahora, Ansu Fati se mete con su tanto entre Muniain y Xisco Nadal, que en la 2002-03 marcó su primer tanto con el Villarreal a los 16 años y 353 días.

La fiesta del Barcelona en Pamplona iba a ser grande cuando el brasileño Arthur Melo marcó el segundo, que significaba la remontada en el 64 (1-2), pero un nuevo gesto de Gerard Piqué, que le ha ocurrido en más de una ocasión, posibilitó que Osasuna dispusiera de un penalti para empatar, cosa que consiguió (2-2).

A la finalización del partido, Piqué reconoció: «Le doy con la mano, sí. Pero porque estoy a poca distancia. No da tiempo a quitar la mano y, si no me da en la mano, me da en la cara. Es un gesto natural. No me puedo cortar la mano. Al empezar la temporada los árbitros nos dicen muchas cosas... El tema de la distancia del balón cuando lanza el chutador... Para mí, lo tengo claro, no debe ser penalti».