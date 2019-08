Fútbol Ansu Fati, el precoz extremo que descartó triunfar en el Bernabéu «El Madrid nos ofrecía mejores condiciones», desvela el padre del futbolista que debutó con apenas 16 años ante el Betis

Solo fueron dice minutos los que estuvo sobre el terreno de juego pero a Ansu Fati (31-10-2002) le supo a eternidad. Tanto que después del partido ante el Betis se quedó un buen rato sobre el césped para saborear el momento. El atacante se convirtió, a sus 16 años, en el segundo jugador más joven de la historia del Barcelona solo por detrás de Vicenç Martínez, futbolista de los años 40 que le aventaja solo por 20 días. «La verdad es que estaba muy nervioso, pero solo tengo palabras de agradecimiento a todos, al club, al míster y a la afición, que me han recibido muy bien. Miraba a mis padres, a mi familia, que son los que me han acompañado hasta llegar aquí. Me he quedado allí en el campo porque no me lo creía y ahora toca disfrutar el momento e insistir que solo tengo palabras de agradecimiento», atinaba a decir Fati tras la goleada al Betis, en la que dispuso de alguna ocasión.

Ansu Fati nació en Guinea pero es sevillano de adopción. Siendo muy pequeño llegó al pueblo andaluz de Herrera, donde dio rienda suelta a su sueño de jugar a fútbol. Este deporte le corre por la sangre, ya que su padre llegó a jugar en la Segunda división de Portugal, país al que emigró para tener mejores oportunidades laborales. su periplo acabó en Sevilla, donde encontró trabajo en Renfe y como chófer. Enseguida se dio cuenta de las posibilidades de su hijo, que empezó sus pinitos con el balón en el CDF Herrera y posteriormente en el Sevilla. Precisamente jugaba en Nervión cuando el Barcelona se fijó en él. Apenas tenía 10 años y conoció la Masía en primera persona. Prefirió apostar al azulgrana a pesar que el Real Madrid también picó a su puerta. «Estábamos en el Sevilla, el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero ellos vinieron a mi casa con el contrato y nos convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me preguntó que cuánto me ofrecían, que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año», recuerda Bori Fati en los micrófonos de la Cope tras el partido de ayer. «Es el día más feliz de mi vida. Cuando nos dijo que iba convocado por Valverde me puse a llorar y mi mujer también. Cuando ha entrado al campo, estábamos en una nube», añadió el padre del precoz futbolista.

Ansu Fati tiene cinco hermanos, dos varones y tres chicas y aunque a todos les gusta el deporte rey, él siempre ha destacado con un balón en los pies. Cuando la semana pasada comenzó a entrenar con el primer equipo nadie se lo creía. Jugador del Juvenil, ha podido disfrutar del primer equipo sin pasar por el filial, lo que no deja de ser un signo importante de las esperanzas que hay puestas en el futbolista. Tras entrar en la convocatoria para el partido ante el Betis, ya recibió un cariñoso mensaje de su entrenador, el mítico Víctor Valdés. «Te deseo todo lo mejor en este día tan especial, piensa que al fin y al cabo solo es fútbol y gol. Disfruta del Camp Nou pequeño, que de bien seguro, si debutas, te llevará en volandas. Siempre fuerte y veloz, Ansu», publicó el exportero en las redes sociales. A Valdés se le sumó Leo Messi tras el partido, que quiso elogiar el trabajo de Fati y de Carles Pérez publicando una foto suya junto a los dos. No hay que olvidar que no hace mucho el argentino reclamó más presencia de la cantera en el primer equipo.