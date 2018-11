Argentina La reflexión de Icardi que incendia el debate en torno a la selección de Argentina «Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad», confesó el delantero del Inter

El argentino Mauro Icardi se sacudió pronto la tremenda presión de ser el nueve de argentina en el amistoso entre su selección y México. El delantero del Inter de Milán italiano anotó el primer gol de la selección albiceleste en el minuto 2 del partido, iniciando el camino de la victoria, que llegó con el 2-0 final.

«El gol era algo que me faltaba. Hoy se dio. Dimos lo mejor de nosotros para crecer y armar algo. Muy contento que se haya finalizado este año con una victoria. Estamos muy contentos con todos, con Leo (Scaloni), Walter (Samuel), Pablo (Aimar) y el resto. Después, decidirá la dirigencia», se expresó el delantero tras el partido sobre el encuentro en sí y acerca de la posibilidad de que la AFA mantenga al equipo técnico actual a cargo del equipo.

Sin embargo, la felicidad de la victoria quedó empañada por otra frase de Icardi que cuestionó el ambiente en el equipo nacional argentino antes de que la eliminación en el Mundial de Rusia supusiese un cambio de proyecto.

«Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes», desveló.

«Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía. Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus. Todos quieren lo mejor. Antes no había mucho jugador que necesitaba dar todo para ganar y demostrar. Hoy con este cambio, eso se quitó. Es una lástima que no se haya podido dar en una final. Ahora se arrancó de cero y, con un cambio drástico, la presión bajó», prosiguió en su reflexión.

Unas palabras que quizás no sienten del todo bien a Lionel Messi y a los que hasta hace bien poco eran los pesos pesados de una selección histórica como Argentina.