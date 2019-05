Arsenal - Brighton en directo

Actualizado: 05/05/2019 17:51h

35' Corner, Arsenal. Corner cometido por Lewis Dunk. 32' Corner, Brighton and Hove Albion. Corner cometido por Stephan Lichtsteiner. 30' Remate fallado por Solly March (Brighton and Hove Albion) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yves Bissouma. 28' Corner, Arsenal. Corner cometido por Bernardo.

27' Corner, Arsenal. Corner cometido por Bruno. 26' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Solly March con un centro al área. 26' Remate rechazado de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alireza Jahanbakhsh. 24' Lucas Torreira (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva. 24' Falta de Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion).

23' Falta de Lucas Torreira (Arsenal). 23' Solly March (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 22' Falta de Granit Xhaka (Arsenal). 22' Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en la zona defensiva. 20' Fuera de juego, Brighton and Hove Albion. Glenn Murray intentó un pase en profundidad pero Alireza Jahanbakhsh estaba en posición de fuera de juego.

19' Mano de Shane Duffy (Brighton and Hove Albion). 19' Henrikh Mkhitaryan (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva. 19' Remate rechazado de Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) remate con la derecha desde fuera del área. 18' Falta de Henrikh Mkhitaryan (Arsenal). 18' Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en campo contrario.

17' Se reanuda el partido. 15' El juego está detenido debido a una lesión de Yves Bissouma (Brighton and Hove Albion). 15' Falta de Henrikh Mkhitaryan (Arsenal). 15' Bruno (Brighton and Hove Albion) ha recibido una falta en campo contrario. 14' Sokratis (Arsenal) ha sido amonestado con tarjeta amarilla.

14' Sokratis (Arsenal) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta. 12' Falta de Glenn Murray (Brighton and Hove Albion). 12' Sokratis (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva. 9' ¡Gooooool! Arsenal 1, Brighton and Hove Albion 0. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo. 8' Penalti a favor del Arsenal. Nacho Monreal sufrió falta en el área.

8' Penalti cometido por Alireza Jahanbakhsh (Brighton and Hove Albion) tras una falta dentro del área. 5' Corner, Arsenal. Corner cometido por Shane Duffy. 4' Alexandre Lacazette (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha. 4' Falta de Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion). 2' Fuera de juego, Arsenal. Henrikh Mkhitaryan intentó un pase en profundidad pero Mesut Özil estaba en posición de fuera de juego.

2' Henrikh Mkhitaryan (Arsenal) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde fuera del área. Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento