Athletic-Barcelona Aduriz, un ariete incombustible que disfruta su última temporada El veterano ariete inicia su última campaña en activo con un golazo descomunal

Sergi Font Actualizado: 17/08/2019 08:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Aduriz, no te retires nunca». Era la frase más oída en San Mamés y en las redes sociales tras el gol con el que el incombustible delantero fulminaba al campeón de Liga y sumaba los tres primeros puntos para el Athletic. Desde que el pasado 9 de agosto anunciara su retirada, la afición bilbaína anda triste. «Es emocionante cuando el público te alienta de esa manera. Es imposible no echar de menos esto, pero todo tiene un principio y un final. Estoy agradecido de poder elegir ese final, que es donde más quiero, y eso tiene mucho mérito», insistía ayer mientras la Catedral coreaba su nombre. No era para menos. Su gol cumplía todos los condicionantes: daba la victoria, en el último minuto y de una belleza plástica espectacular. Fiel a su forma de ser, sin aspavientos, sin alardes, se limitaba a definir su chilena como un gol que «ha salido así» y daba el mérito a «un grandísimo centro de Capa».

Aduriz aún tiene fútbol en sus botas. Su DNI desvela que tiene 38 años, aunque su ilusión y rendimiento es el de un debutante. Ayer anotaba su gol número 158 en la Liga en 430 partidos, siendo el sexto jugador más veterano en marcar en Primera tras Donato, César, Di Stéfano, Ben Barek y Puskas.

Ernesto Valverde le conoce bien. Le tuvo a sus órdenes y se temió lo peor cuando el delantero ingresó en el terreno de juego a falta solo de dos minutos para la finalización del partido. Le sobró uno. «Cuando le he visto perfilarse... Es una jugada que domina. No me ha sorprendido su golpeo para nada», reconocía el entrenador del Barcelona.

Gaizka Garitano le llenó de elogios: «Ha sido un golazo. Aunque tenga 38 años, en el remate es único. Es un jugador que por muchos años que pase te da la diferencia. En ese rol nos va a ayudar mucho. Aduriz es un animal competitivo», explicó su técnico.