Fútbol Un audio de Emiliano Sala deja en mal lugar al presidente del Nantes El futbolista fallecido en un accidente aéreo el pasado mes de enero reconoce que no quería fichar por el Cardiff

La muerte de Emiliano Salael pasado mes de enero conmocionó al mundo del fútbol. El jugador argentino, que hasta ese momento militaba en el Nantes, viajaba en un avión privado hacia Cardiff para cerrar su fichaje por el equipo británico, momento en el que la aeronave se estrelló, perdiendo la vida todos los integrantes. El accidente estuvo envuelto desde el principio en mucha polémica, toda vez que se cometieron varios errores en el plan de vuelo diseñado. Además, tras aquello, ambos clubes pelean ahora en los tribunales por saber si el pago del fichaje debe abonarse o no.

Y si todo esto fuera poco, un último audio de Sala, publicado por el diario L'Équipe, ha salido a la luz. En él, el futbolista argentino reconoce que no quería fichar por el Cardiff, ya que el proyecto del equipo no le satisfacía. Además, arremetía contra Waldemar Kita, presidente del Nantes, a quien acusaba de pensar solo en el dinero. Tal era la situación que le pedía a Meissa N’Diaye, su represetante, que le buscara otro destino. El mensaje data de dos semanas antes de su muerte.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



A más de cuatro meses de su muerte, L'Equipe reveló un audio en el que Emiliano Sala admite no querer ser vendido al Cardiff City y destroza al presidente del Nantes.#Vic3pic.twitter.com/Dohnu5Y9MY — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) 23 de mayo de 2019

«Ayer por la noche envié un mensaje a Meissa (N’Diaye) y él me ha llamado horas más tarde y hemos discutido. Me ha dicho que Kita le envió un mensaje para que lo llamara. Después hablaron y... quieren venderme. Está la oferta del Cardiff. Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Quieren absolutamente que me vaya. Es cierto que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí. Tratan por todos lo medios que me vaya. No tengo miedo de ir allí, he luchado toma mi carrera, pero digo yo que Meissa debe encontrarme algo mejor antes del cierre del mercado.

Meissa ha dicho no al Cardiff porque no quiere que vaya allí. Piensa que en lo deportivo estoy en una posición de fuerza en todos los aspectos: en el fútbol, en el contrato... en todo eso. Pero estoy cansado. Es verdad que me gustaría encontrar alguna cosa interesante, tanto a nivel contractual como deportivo. Pero no es posible ambas.

Por otro lado, no quiero hablar con Kita para no enervarme. Es una perosna que me desagrada cuando la tengo enfrente de mí. Quiere venderme al Cardiff porque ha llevado a cabo una supernegociación y va a recibir el dinero que quiere. Quiere que me vaya y ni me lo ha preguntado. Sólo le interesa el dinero.

Así es cómo está todo, es un quilombo. Aparte de eso, no sé más. No sé qué hacer porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver la cara de esa persona. Pero nadie me mira a mí, a lo que tengo que someterme. Es muy duro porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se ponga en mi lugar».