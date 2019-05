Fútbol femenino El Barça se cita con la historia Las azulgranas disputan esta tarde (18:00 horas, GOL TV y Barça TV) la primera final de la Champions de su historia ante el Lyon

El Barcelona tiene una cita con la historia. Esta tarde será el primer equipo español en disputar una final de la Champions League, gesta impensable hace un lustro cuando la profesionalizacion en el fútbol femenino no existía. Enfrente tendrán al todopoderoso Olympique de Lyon, campeón consecutivo en los últimos tres años (ha levantado cinco orejonas en las últimas ocho temporadas) y liderado por la mejor jugadora del mundo y Bota de Oro, Ada Hegerberg.

La portera del Barcelona, Sandra Paños, y la capitana del equipo, Vicky Losada, han querido compartir con ABC los momentos previos a la gran final, desvelar sus sensaciones y valorar las opciones reales que tiene de destronar al Lyon. «Solo con pensar en este partido se me pone la piel de gallina. Es algo muy bonito y esto ayuda a que el fútbol femenino siga creciendo. Estamos muy orgullosas de lo que estamos consiguiendo y de lo que se está escribiendo para un futuro», se arranca Paños, que ha mantenido a cero la portería en siete de los ocho partidos disputados en Europa. «Renuncias a muchas cosas, a la familia, a los amigos, yo entrenaba a las once de la noche, jugaba en campos de tierra... Al fútbol tienes que darle mucho y a lo mejor te devuelve algo. Nosotras somos afortunadas, vamos a jugar una final y ha merecido la pena. Y si no merece la pena, al menos aprenderemos. Si se pierde será un golpe duro pero es solo el inicio de un Barça que va a estar en más finales de Champions. Nos va a hacer madurar antes. Si se pierde será un bien para el futuro», añade Losada con un brillo húmedo en los ojos.

El Lyon parte con la vitola de favorito y el Barcelona lo asume, pero la calidad, el palmarés y el presupuesto del equipo francés no arredra a las españolas, que aseguran que no van a Budapest como invitadas de piedra. «Es el día mas importante de mi carrera. Jugar una final de Champions todo el mundo lo sueña. Eurocopas, Mundiales, Champions... sería aportar algo más al palmarés. De niña no me imaginaba esto ni lo que está viniendo a nivel de profesionalización. Es un camino muy bonito que estamos abriendo para las niñas pequeñas. Estamos disfrutando de este momento y no dudéis que vamos a ir a por la copa», advierte Paños. Y Losada asegura que «hemos podido preparar el partido con tiempo. Mentalmente estamos bien. ¿Temor? Ni mucho menos. En estos últimos años nosotras también nos hemos ganado un poco de respeto. Habrá respeto mutuo y vamos a ir a por ellas». Es más, la centrocampista azulgrana está convencida de que «claro que se puede dar la sorpresa, pero ellas individualmente son muy, muy, muy buenas. Si todas hacemos un buen partido a nivel colectivo vamos hacer un mejor partido que ellas. La presión es suya. Llevan mucho tiempo ganando y nosotras vamos sin presión aunque eso no quiere decir que vayamos de vacaciones a Budapest».

Estos últimos tres años, el Lyon ha necesitado la prórroga y en dos de ellos los penaltis para coronarse campeón. A ello también se aferra el Barcelona, que tiene en Sandra Paños a uno de sus baluartes, como demuestra que solo haya encajado tres goles en el torneo, en el primer partido en Kazajistán. De hecho, el técnico Lluís Cortés ha reconocido que han ensayado los penaltis. «Si estamos en la final no es por un trabajo individual sino por el colectivo. ¿Firmar los penaltis? Si se puede resolver antes y a favor nuestro, mucho mejor. Pero si todo se pone complicado claro que los firmo.Yo estoy preparada para jugar los noventa minutos y si llegan los penaltis también pero la idea es cerrarlo en noventa minutos. No me quiero dar más responsabilidad de la que tengo. Todas somos importantes y es un día para dividir responsabilidades y que juntas saquemos un buen resultado y podamos conseguir la victoria», resume la cancerbera azulgrana. Interviene Losada para asegurar que «a noventa minutos el Lyon es más batible que a 180. A partido único, en campo neutral, si te sale una actuación redonda... Tenemos la calidad para conseguirlo y para pararlas. Será completamente diferente a la eliminatoria del año pasado».

Precisamente, aquel cruce en cuartos de final confirmó el paso adelante del Barcelona en el fútbol femenino europeo pero dejó entrever aún la distancia con las grandes referencias del continente como el propio Lyon, el Wolfsburgo o el PSG. «Tenemos que estar serias como hicimos el año pasado ante ellas. Seguir la misma línea que en aquel partido pero teniendo más ocasiones de gol. Fue un partido en el que tuve que intervenir bastante y espero que este no sea tan parecido. El planteamiento es tener más el balón. Esperemos que sea tan bueno defensivamente y un poco mejor ofensivamente», recuerda Paños, que libró al Barça de una goleada en Lyon. Vicky Losada cree que será diferente: «También tenemos experiencia y jugadoras como Lieke Martens o Toni Duggan, que están un buen momento de forma. Las finales se juegan para ganarlas. Somos ambiciosas y vamos a ir a por ellas, pero son un equipazo, que la gente lo sepa. Nosotras tenemos el nombre pero ellas levan muchos años ganando la Champions. Puede ser un punto de inflexión para nosotras pero es cierto que ellas, individualmente, están un nivel por encima nuestro».

Los nombres no asustan a las jugadoras culés, que confían en el colectivo. Es más, la portera considera que a nivel grupal el Barça es mejor: «El Lyon es un equipo top, que tiene a las mejores jugadoras en todos los puestos. Quizás como equipo no es el mejor porque gana por individualidades y es agresivo arriba, muy efectivo, con grandes defensas». Mientras tanto, los nervios llevan a Losada a morderse el labio antes de confesar que «si ganamos la Champions he prometido hacer un triatlón, aunque nadar no se me da muy bien...». Promesa de capitana.