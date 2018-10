Fútbol El Barça encarrila la clasificación y ya piensa en el Madrid «Al clásico vamos a ir a por todas», asegura Rafinha, pero Valverde se muestra prudente: «No tenemos nada ganado por haber ganado los partidos anteriores»

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 24/10/2018 23:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La victoria del Barcelona y el empate del partido entre el PSV y el Tottenham deja en bandeja la clasificación de los azulgranas para los octavos de final de la Champions. Los culés solo necesitan un punto de los nueve que quedan por disputarse. Pero ahora, el equipo catalán ya está centrado en el partido del próximo domingo ante el Real Madrid. La victoria ante el Inter sin Messi les ha llenado de optimismo. «En el último partido contra el Tottenham hicimos una presión bastante buena y estuvo Messi. Le echamos de menos, pero le queremos echar de menos ganando, teníamos un rival importante y hemos impedido que jugara y de allí el resultado. Estamos contentos porque ha sido un partido importante. Sin Messi todos estábamos expectantes y hemos respondido bien», empezó asegurando Ernesto Valverde. El entrenador también se refirió al partido ante el Real Madrid: «El Clásico no entiende de momentos, las diferencias de ánimo no se ven y hay un cambio emocional importante, no tenemos nada ganado por haber ganado los partidos anteriores. El Madrid ahora es más peligroso, va a querer darla cara. Aunque venga en crisis querrá demostrar toda su fortaleza. No me fío nada de esta sensación de que ellos están muy mal y nosotros muy bien».

«Nos queda el final de esta semana tan importante. Hemos ganado los dos primeros y ahora toca el Madrid, que sabemos lo que significa para nuestra gente. A pesar de cómo está cada uno, en estos partidos no hay distancias ni favoritos. No tenemos cierta ventaja. Tenemos que mentalizarnos para actuar como hoy», añadió el preparador. Analizó algunas cuestiones espinosas, como los pitos que recibió en el cambio de Arthur: «Tenía una pequeña sobrecarga y no iba a arriesgar. Pero eso sólo lo sabía yo y entonces tienes que aguantarte». También fue preguntado por la suplencia de Dembélé: «No tengo ningún mensaje para nadie, pensarlo es una lectura errónea». Y quiso zanjar cualquier polémica con Arturo Vidal: «Todos los jugadores se pondrían ellos y diez más en todos los partidos. Nos aporta muchas cosas. Hay muchos jugadores y hay que elegir. Todos lo quieren hacer bien y todos lo suelen hacer bien porque son grandes jugadores».

Rafinha, satisfecho por el gol

Uno de los jugadores que más contentos estaban era Rafinha, que anotó el primer gol del partido ante su exequipo. El centrocampista fue la gran sorpresa de Valverde, que apostó por su titularidad. «Después de un tiempo sin jugar estoy feliz por la titularidad, por la victoria, por el gol, por sentirme bien, por la motivación. Estoy muy contento con el partido y creo que hemos jugado muy bien, la verdad», empezó explicando. Acto seguido se mostró satisfecho por la imagen mostrada: «Estamos yendo muy fuertes en Champions, la verdad. Tenemos motivación en todos los campeonatos, pero es cierto que para nosotros es un campeonato muy especial. Pero vamos a por todos». Y finalmente, se refirió al partido del próximo domingo ante el Real Madrid: «Creo que vamos con mucha confianza y, como siempre, vamos a ir a por todas».

Uno de los primeros en elogiar el partido de Rafinha fue Guillermo Amor. «En una posición de banda, algo más arriba, pero viniendo por dentro, que es donde él se siente más cómodo, pero si miras individualmente todos han estado muy bien y se ha notado en el resultado», explicó el exfutbolista, que también analizó el partido: «Hemos jugado muy serios, los primeros minutos fueron algo más de tanteo porque ellos son muy fuertes pero marcamos el gol con Rafinha y creo que todos los datos están a nuestro favor cuando antes del partido había muchas dudas, hemos hecho un muy buen partido». El director de relaciones institucionales y deportivas del Barcelona manifestó que estaba satisfecho por la reacción del equipo ante la ausencia de Messi: «Para algo se hacen las plantillas, para que se noten las ausencias lo menos posible, aunque la de Messi es difícil de sustituir». Pregunta incómoda la de los pitos del Camp Nou a Valverde cuando decidió dar entrada a Arturo Vidal por Arthur: «El público puede opinar y es soberano, a lo mejor ha sido porque Arthur estaba jugando muy bien y si Ernesto ha creído conveniente hacer el cambio, está bien». Y finalmente se pronunció sobre el clásico del domingo. «Ganar siempre refuerza y de esta manera más. Los tres partidos que teníamos esta semana en casa, que eran duros, los llevamos muy bien y nos queda sólo el Madrid que sabemos como está y puede ser peligroso. Pero lo sacaremos también», aseguró.

Spalletti, resignado

Spalletti fue la cara opuesta a la alegría azulgrana. El entrenador del Inter valoró el partido de su equipo y el gol de Rafinha, futbolista que pudo ser neroazzurro este año: «Es un jugador fuerte. Hoy ha hecho el primer gol y para mí ha sido un placer verle en el campo. Es un jugador muy bueno que no pudimos fichar en verano. Nos ha hecho in gol porque es su trabajo pero si hoy podemos jugar la Champions, en parte, es gracias a él». Y se refirió a la ausencia de Messi y la incidencia que tuvo en el encuentro: «El Barça me ha parecido el mismo equipo que juega con velocidad, te presiona de un modo muy compacto, que sabe qué debe hacer con el balón... Y sí, estoy convencido que con Messi en el campo hubiéramos tenido más problemas».