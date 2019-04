Fútbol - Champions League El Barça se la juega con los mismos Ocho de los titulares de esta noche ya formaban parte de la plantilla que ganó la Champions hace cuatro años. Lenglet, Arthur y Coutinho las únicas novedades

El 6 de junio de 2015 el Barcelona levantó su quinta Champions League tras vencer con autoridad a la Juventus (1-3). Una plantilla compensada y un ataque demoledor (Messi, Neymar y Luis Suárez) presagiaban una hegemonía en Europa que no se consolidó. Alcanzar una nueva final es el objetivo prioritario del club catalán esta temporada. Para ello han invertido 745 millones en fichajes durante los cuatro últimos años, con los que han contratado a 22 futbolistas. Pero lejos de convertirse en una revolución, lo único que ha ido cambiando es el fondo de armario, con la paradoja de que la mayoría de estas incorporaciones ni se han afianzado, ni han tenido peso en las alineaciones de Luis Enrique y, posteriormente, de Valverde.

La demostración es la formación con la que el Barcelona disputará la ida de las semifinales ante el Liverpool. El partido más importante, hasta ahora, de la temporada lo competirán los mismos futbolistas que ganaron aquella lejana final en Berlín y que, en las posteriores temporadas cayeron en los cuartos de final (Atlético, Juventus y Roma) generando un ambiente enrarecido a pesar de coleccionar Ligas y Copas en la última década.

Ocho jugadores que se vestirán de corto esta noche ya levantaron la orejona en 2015, a los que se suma el incombustible y siempre lesionado Thomas Vermaelen que, como entonces, tampoco jugará. Muy pocas caras nuevas en el once titular: Lenglet, que se ha asentado esta temporada tras la lesión de Umtiti y la marcha de Mascherano a Japón hace dos años; Arthur, que viene a llenar el hueco dejado por Iniesta; y Coutinho o Dembélé, que pelean por vacante de Neymar tras su fuga al PSG. El lateral derecho parece destinado a Sergi Roberto, que también estaba en aquella histórica plantilla de la 2014-15 aunque no disputó la final.

Poco peso de los fichajes

Las novedades ayudan a que descienda la media de edad de un equipo en el que seis jugadores superan los 30 años y solo uno tiene menos de 25. Es la eterna pugna entre los valores que otorga la experiencia y la fuerza que transmite la juventud. Y Valverde que deberá buscar el equilibrio para desequilibrar la eliminatoria a su favor. No obstante, el técnico no es amigo de los cambios ni de las rotaciones. Confía en un grupo de catorce futbolistas y ni siquiera ha permitido que se consoliden los fichajes que ha pedido. De hecho, Murillo y Boateng, firmados en la pasada ventana invernal son habituales de la grada del Camp Nou, como el año pasado lo fue Yerry Mina. A pesar de sus ideas conservadoras, aprendió del batacazo en Roma la pasada temporada y durante esta última semana ha dosificado a sus estrellas. Busquets, Lenglet, Alba, Rakitic, Arthur y Messi han ido descansando. Solo Piqué y Luis Suárez han disputado todos los minutos de los últimos tres encuentros.

Luis Suárez, sin descanso

Precisamente, el uruguayo reconoció el año pasado que debería haberse dosificado antes del partido europeo ante la Roma, en la vuelta de los cuartos de final, que abrió una fuerte crisis en el seno del club azulgrana después de la remontada italiana al 3-1 logrado en el Camp Nou. «Ha jugado muchos minutos. Me hubiese gustado que no hubiera terminado el partido con el Levante pero nos hacía falta para ganar el duelo. Está motivado siempre, sea el Liverpool o no», justifica el preparador azulgrana. En cambio, Messi llega descansado. El rosarino es el arma culé, que ya ajustició al Lyon y al United con sendos dobletes en el Camp Nou. Valverde respira tranquilo.