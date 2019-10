El Barça renunció a la Danone Nations Cup por tener que vestir los colores de España

La fase final de la Danone Nations Cup, un torneo mundial para equipos alevines (niños y niñas de 10 a 12 años) se disputó esta pasada semana, en Salou y Barcelona, en una edición -la vigésima- que se presentaba como la más multitudinaria en cuanto a participantes. De hecho, ponía dos títulos en juego, el de 2018 y el de 2019.

España estuvo representada por el Villarreal y Espanyol en la pugna por los títulos masculino y femenino de 2019, mientras que el Betis y el Atlético de Madrid participaron en el correspondiente a 2018.

En esa fase final pudo estar sin embargo el Fútbol Club Barcelona, pero según ha adelantado el periodista Sique Rodríguez en 'Qué T'hi Jugues' de Radio Barcelona, renunció a hacerlo porque debía jugarla con la camiseta de España.

⚠️ NOTÍCIA



👉🏼 “El Barça no va jugar la final de la @danonenationcup perquè hi havia de participar amb la samarreta d’Espanya. Els responsables #FCB tenien clar que 'el Barça no juga amb una samarreta que no és la seva’”



via @SiqueRodriguezpic.twitter.com/acR31xGbxP