Fútbol Barça y Valencia ultiman el trueque Cillessen-Neto para cuadrar sus balances El portero holadés se encuentra en Mestalla pasando la preceptiva revisión médica antes de firmar el acuerdo

Durante las próximas horas podría anunciarse el trueque entre el Barcelona y el Valencia para que Cillessen recale en el equipo del Túria y Neto haga lo propio en el Camp Nou. Una operación destinada a cuadrar balances y contentar a los dos guardametas, que verán cumplidas sus expectativas de jugar más minutos (el holandés) y cobrar más dinero (el brasileño). Cillessen se encuentra en estos momentos sometiéndose a la preceptiva revisión médica que debería permitirle estampar su rúbrica para jugar en Mestalla las próximas temporadas, aunque antes debería ser anunciado Neto como el segundo refuerzo del Barcelona para la próxima temporada. Todo esto tiene una explicación y hay que partir de la idea de que son operaciones distintas destinadas a cuadrar los números de las dos entidades.

El acuerdo definitivo se ha cifrado en torno a los treinta millones de euros. El traspaso de Neto computará en el ejercicio de la presente temporada, lo que le permitirá al Valencia contar esos 30 millones como ingreso, al igual que al Barcelona con Cillessen, que el club azulgrana incluirá en el próximo ejercicio para cuadrar un balance en el que esos 30 millones contarán como seis anuales en concepto de amortización.

Cillessen, que vivía a la sombra de Ter Stegen, le pidió al Barcelona una salida para poder disponer de más minutos, ya que jugar únicamente la Copa del Rey no le satisfacía. El club azulgrana le remitió a su cláusula de rescisión, ya que liberarle supondría tener que afrontar el gasto de tener que contratar a un nuevo portero y que éste asumiera el rol de suplente y diera tan buen resultado cuando le tocara jugar. En cuanto a Neto, el portero titular del Valencia ha visto el cielo abierto por una oferta que le permitirá triplicar su ficha y engrosar su palmarés, aunque no pueda disponer de muchos minutos. Con esta perspectiva y la posibilidad de firmar una operación que permitía a Barça y Valencia cuadrar números, no ha habido demasiada dificultad en cerrar la operación.