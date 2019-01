Copa del Rey El Barcelona defenderá la Copa en Sevilla sin Messi Boateng es la gran novedad en la convocatoria y podría debutar en el Pizjuán con la camiseta azulgrana

Barcelona Actualizado: 23/01/2019 11:27h

Sevilla y Barcelona disputan esta noche (21.30 horas. TVE/GOL) la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en la que es una reedición de la última final del torneo y en la que los andaluces tratarán de lavar su imagen tras el 5-0 encajado en aquel partido. El equipo hispalense afronta el duelo, además, con la obligación de conseguir una victoria para salir del bache con el que parecen haber tropezado tras un inicio de temporada espectacular que les permitió lucir liderato liguero. Tres derrotas consecutivas (dos en Liga y una en Copa) les han relegado a la cuarta plaza y han encendido las alarmas en Nervión, aunque Pablo Machín trata de que las aguas vuelvan a su cauce. «Sinceramente, creo que no estamos en un momento de bajón», apuntó tratando de transmitir tranquilidad ante el duelo frente al Barcelona.

Ni el momento ni los precedentes favorecen al Sevilla, que no gana al equipo azulgrana desde el mes de octubre de 2015 y que cuenta por perdidas las dos últimas finales disputadas ante los culés (2-0 en 2016 y 5-0 en 2018). No obstante, la decisión de Ernesto Valverde de dar descanso a Leo Messi confiere ciertas esperanzas a los sevillistas, ya que el argentino es su auténtica bestia negra. Les ha marcado 32 goles en los 35 enfrentamientos en los que han coincidido, 7 de esos tantos en cinco finales. Junto al rosarino también se ha quedado Sergio Busquets, habitual en las alineaciones del técnico extremeño. Con Dembélé lesionado para quince días y Murillo sancionado por acumulación de amarillas (suma dos con el Barcelona y una con el Valencia), la responsabilidad recaerá sobre Coutinho. Malcom también aspira a tener una oportunidad mientras que el momento emotivo será para Clement Lenglet, que regresa por vez primera al Pizjuán.

La gran novedad en la convocatoria pasa por Kevin-Prince Boateng, que ayer fue presentado por el Barcelona y que hoy podría debutar con la camiseta azulgrana a pesar de haber realizado un solo entrenamiento con el equipo culé. Valverde que se llevaba a 19 jugadores por si en el último momento consideraba que el alemán necesitaba algo más de adaptación o surgía algún problema con el transfer del futbolista, decidió bajar del avión en el último instante a Denis Suárez. No deja de sorprender esta decisión del entrenador en un momento en el que las negociaciones entre el Barça y el Arsenal para el traspaso se habían complicado. « Boateng es un jugador que conoce el oficio, que habiendo hecho una carrera en otras posiciones ahora juega de '9' y lo hace a un gran nivel, conoce la liga española. Sabe el rol que viene a desempeñar. Estaba disponible dentro de las posibilidades del club. Es diferente a Munir, pero Munir se ha ido y hemos buscado unas soluciones. Esperemos que nos ayude. Es un jugador fuerte. Se amolda a lo que buscamos, podría jugar ya, jugó esta pasada jornada. Está absolutamente disponible. Si le damos mucha aclimatación se nos termina la temporada. Si está aquí es porque está en activo y está jugando. La idea es que participe en los partidos que nos pueda ayudar. Y yo he estado informado de cómo iban las cosas», explicó Valverde..

El que ya es seguro que no podrá estar en el duelo es Munir, al que unas molestas le impedirán jugar. El delantero tenía muchas ganas de enfrentarse a su exequipo y demostrar a Valverde que merecía más oportunidades. El entrenador azulgrana acabó pidiendo su salida durante este mercado invernal y le amenazó con no convocarle más si decidía quedarse por su negativa a renovar. La baja de Munir se une a las que Machín tiene con Gnagnon, Nolito y Gonalons, también lesionados. Valverde se refirió al partido de esta noche: « En el análisis nos basamos en que en casa son un rival potente y a nivel de eliminatorias ha sido siempre muy solvente. Así lo demuestran los datos. Es un equipo que le tiene además tomada la medida la competición», explicó. Y añadió sobre la defensa de tres a la que se enfrentarán, habitual de Machín: «Ahora hay muchos equipos que juegan así, el Levante también y le hicimos un gran partido. También le ganamos al Sevilla en la Liga y en la Supercopa. Defensa de tres o de cinco también tiene puntos débiles, no sólo fuertes. No es más complicado».