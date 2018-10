Actualizado: 23/10/2018 19:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jugador del Inter de Milán Mauro Icardi ha señalado que es una «lástima» pero a la vez una «suerte» que su compatriota y compañero en la selección Leo Messi no pueda jugar este miércoles frente a ellos en la Liga de Campeones, y por otro lado ha asegurado guardar buen recuerdo de su paso por el club azulgrana.

«En realidad la reacción fue de lástima, me gusta jugar contra grandes jugadores y Messi es el mejor del mundo. Es una lástima que no esté, pero es una suerte que tenemos, intentaremos aprovecharlo», señaló en rueda de prensa.

El Inter, con 6 puntos igual que el Barça, quiere ganar en el Camp Nou y ponerse líder en solitario, algo que Icardi cree tener más cerca por la lesión del '10' argentino. «Sabemos la dificultad que implica jugar aquí pero también sabemos el potencial que tenemos como equipo», comentó.

Por otro lado, negó querer irse del Inter de Milán y dejó en rumores el que se hable de su posible vuelta algún día al Barça. «En este momento no tengo la intención de salir, llegaron ofertas en verano pero no tengo la necesidad ni las ganas de dejar el Inter», se sinceró.

Eso sí, recuerda gratamente su paso por las categorías inferiores del club azulgrana. «Pasar por Barcelona fue una cosa importante en mi carrera, aprendí mucho tanto futbolísticamente como personalmente. Doy gracias de lo que pude vivir y aprender, me llevó a ser lo que soy», celebró.

«Volver a Barcelona es especial, es donde empezó mi carrera futbolística, a formarme. Volver a jugar en Champions contra el Barcelona en el Camp Nou es una cosa especial y emocionante para mí», aseguró en este sentido.

No se arrepiente, no obstante, de haber dejado el Barça para irse a la Sampdoria. «Fue una decisión que tomé en su momento, sabía que era difícil llegar al primer equipo. Cuando tuve la oportunidad de irme a Italia no lo dudé un momento, tenía ganas de triunfar y de jugar en Primera», comentó.

Ahora, en el Inter, busca la gloria en la Serie A y en la Champions. «Busco mejorar la imagen del Inter en los últimos años, soy capitán y puedo defender estos colores de la mejor manera. Nunca me planteé salir por mucho que hayan llegado ofertas», recalcó.