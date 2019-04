Barcelona Los reproches de Eto'o a Pep Guardiola «Le dije que tenía que disculparse conmigo porque era yo el que hacía ganar al Barcelona, no Messi»

S. D. @abc_deportes Actualizado: 10/04/2019 14:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Samuel Eto'o, una pieza clave en los inicios del Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola, no guarda buen recuerdo de su relación con el técnico catalán durante aquellos años. El futbolista camerunés, ahora en el Qatar SC, lo ha explicado en una entrevista para beIN Sports.

«Le dije que tenía que disculparse conmigo porque era yo el que hacía ganar al Barcelona, no Messi», asegura Eto'o sobre el momento en el que el argentino le arrebató la titularidad en el equipo azulgrana por decisión del técnico.

«Pep ha vivido toda su vida en Barcelona pero en los años que pasé allí no entendió al equipo. No vivió la vida de nuestro grupo», añade el delantero.

Durante la entrevista el camerunés también recuerda el momento de su salida del club azulgrana y cómo se tomó que Pep quisiese venderlo: «Mi abogado en ese momento me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado de fichajes. Dije 'de verdad'. Me contestó que sí, que era una petición de Guardiola».