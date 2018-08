El Bayer Leverkusen se disculpa con Cech tras reírse de él

A juzgar por la situación, el Bayer Leverkusen se pasó de frenada en sus redes sociales. A raíz del debut del Arsenal ante el Manchester City en la Premier League, el conjunto alemán no dudó en reírse de un error de Petr Cech. El guardameta checo recibió un balón en su área, y al ir a pasarlo a un defensa, terminó mandando la pelota al córner.

Aprovechando esta desafortunada acción, la cuenta de Twitter del Bayer Leverkusen publicó dos mensajes, uno con el error y otro con un acción de Bernd Leno, exportero del equipo y suplente de Petr Cech en el partido. «Conocemos a un hombre...», decía el primer tuit con el error; «En caso de que se pregunte cómo se juega desde atrás», se leía en el segundo acompañado de un vídeo de Bernd Leno.

Sin embargo, la broma no pareció gustarle a Petr Cech, quien no dudó en responder duramente al tuit: «En el Arsenal compartimos valores importantes que nos hacen un gran club, y no solo en el fútbol. La competencia leal, el profesionalismo y la deportividad son las mejores cosas que se le enseñan a los jóvenes futbolistas, y es triste ver que otros clubes no comparten los mismos valores».

. @Arsenal we share important values which make us a big club not only on the football side . Fair competition, professionalism and sportsmanship are the biggest ones you teach young footballers and it’s sad to see when other clubs don’t share the same values. . @bayer04_en

Acto seguido, la cuenta del Bayer Leverkusen se disculpó: «Hola, Petr. Parece que nuestra broma acerca de querer ver en acción a Leno, nuestro ex jugador, fue tomada un poco más dura y de forma más personal de lo que esperábamos. Solo fue una pequeña broma. Todos estamos a favor de los valores que ha indicado y le deseamos a usted y su gran club todo lo mejor».

Hi Petr. It seems our joke about wanting to see Leno, our former player, in action has been taken a bit more harshly/personally than intended. It was only a bit of banter. We’re all for the values you’ve stated and wish you and your big club all the best. Nice 1v1 save on Aguero!