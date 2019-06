Segunda B La brillante hoja académica de Adrián Hernández, el nuevo entrenador del Real Murcia El club grana deja su próximo proyecto en manos de un técnico sin experiencia en Segunda B, pero con una formación universitaria poco habitual en el mundo del fútbol

El Real Murcia, un histórico de la Liga, lleva cinco temporadas luchando por regresar al fútbol profesional, un objetivo que no consigue celebrar a pesar del apoyo incondicional de la afición grana. El conjunto de La Condomina, que en los últimos años ha atravesado por graves dificultades económicas, no ha podido clasificarse esta temporada para los playoff de ascenso y su directiva ya ha comenzado a preparar el próximo proyecto, en el que un joven entrenador de la Región, Adrián Hernández Abenza (37 años), es la piedra angular. El club, en una apuesta valiente para unos y temeraria para otros, hizo oficial el pasado lunes la contratación de un técnico sin experiencia en Segunda división B, una responsabilidad que no asusta a un preparador que luce una brillante hoja académica y no solo en el mundo del fútbol.

Adrián Hernández ha sido esta temporada el entrenador revelación en el grupo murciano de Tercera división, en el que situó a la ED Churra en el cuarto puesto al término de la Liga. Al igual que el pasado curso, logró la clasificación para el playoff de ascenso a la categoría de bronce, pero la Gimnástica Segoviana, un rival con mucha más experiencia en estas eliminatorias, acabó con el sueño del equipo de la pedanía de Murcia, que cerró una espléndida campaña en la que su técnico llamó pronto la atención de la dirección deportiva del club de La Condomina. El continuo seguimiento del preparador llevó a su presentación en pasado lunes como nuevo inquilino del banquillo del Real Murcia.

«Entrenar al club de mi vida es un sueño y una ilusión tremenda. Cuando recibí la llamada supe que me tenía que atrever y tirarme a la piscina porque sé que valgo para esto», aseguró este martes Adrián Hernández. «Como murciano y murcianista espero poner mi grano de arena para devolver al equipo al lugar que merece este club y esta ciudad», afirmó el técnico, que se define como «pasional y visceral».

Después de cinco temporadas, Adrián Hernández cerró su etapa en la ED Churra y ya ha comenzado a familiarizarse con su nuevo club. Un preparador con personalidad, que imprime intensidad a sus equipos, que sabe sacar lo mejor de sus jugadores y con una formación universitaria poco habitual en el mundo del fútbol. Licenciado en ADE (Administración y Dirección de Empresas) y Periodismo, también tiene la diplomatura en Ciencias Empresariales y ha cursado algún máster en Marketing y Pedagogía.

El fútbol ha sido la pasión de este joven técnico desde niño, pero no ha podido vivir de este deporte y ha compaginado su etapa en el banquillo con su trabajo como profesor de Bachillerato en un instituto en el que imparte clases de Economía en Bachiller y en grados formativos de FP y ESO.

"De mí destacaría más el aspecto táctico, al margen de lo motivacional", ha concluido al pedir que los futbolistas confíen en él como lo han hecho los del Churra. E