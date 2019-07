Segunda B Cantabria, huérfana de fútbol de bronce Es la única Comunidad, junto a Ceuta, que no tendrá representación en Segunda B la próxima temporada

Este miércoles se conocerá la composición de los cuatro grupos de Segunda división B para la temporada 2019-20, en la que no habrá representantes de Ceuta ni de Cantabria. Cataluña, por contra, será la Comunidad autónoma con más equipos en la categoría de bronce.

Los dos representantes de Cantabria en Segunda división B durante la temporada 2018-19 no repetirán en la categoría porque el Racing de Santander logró el ansiado ascenso a LaLiga 123, mientras que la Gimnástica de Torrelavega, el décano del fútbol de esta Comunidad, no logró la permanencia y acabó descendiendo a Tercera división. Estos dos movimientos, unido a que ninguno de los cuatro conjuntos cántabros que disputaron el playoff de ascenso (Escobedo, Laredo, Cayón y Tropezón) lograron su objetivo, provocan que los aficionados de esta Región sean, junto a los de Ceuta, los únicos que no podrán ver fútbol de bronce en el curso 2019-20.

La Comunidad con más representantes en el tercer peldaño del fútbol español será Cataluña, con once equipos: Cornellá, Espanyol B, Lleida, Badalona, Barcelona B, Olot, Sabadell, Llagostera, Nastic, Reus y AE Prat.