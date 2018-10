Fútbol Un ex canterano, la gran amenaza para el Barcelona Mauro Icardi formó parte de las categorías inferiores del club azulgrana pero se marchó siendo juvenil porque no encajaba en el estilo culé

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 24/10/2018 02:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mauro Icardi es la gran amenaza para el Barcelona. El delantero del Inter está en plena racha después de que decidiera el derbi de este pasado fin de semana ante el Milan y sume ya dos goles en esta fase de grupos de la Champions League. En el equipo italiano acumula 113 goles en los 191 encuentros que ha disputado. Pero el delantero podría estar en estos momentos en las filas del Barcelona, ya que se formó en el club azulgrana después de que empezara a jugar al fútbol en Rosario y, posteriormente, en el Vecindario canario tras una mudanza familiar. En el Torneo Internacional de Arona en 2008 fue la estrella y provocó que Barça y Real Madrid se fijaran en él, disputándose su fichaje. Finalmente fue el club azulgrana el que le convenció y firmó por el Juvenil B en la temporada 2008-09, un equipo en el que entonces jugaba Sergi Roberto.

Icardi marcó muchos goles en las categorías inferiores pero su estilo difería del que se implantaba en el modelo de la Masía, algo mas asociativo. Por este motivo, en enero de 2011, tras dos temporadas y media en el club culé, decidió hacer las maletas y recaló en la Sampdoria tras una cesión. Allí fue el máximo goleador y el equipo italiano ejecutó su opción de compra (400.000 euros). A partir de ahí, su carrera creció como la espuma y pronto se asentó en el primer equipo. El Inter de Milan apostó por el atacante argentino y en el verano de 2013 ofertó 13 millones de euros que la Sampdoria aceptó. No empezó bien y el primer año solo anotó 9 tantos pero en la campaña siguiente dejó patente su calidad con 27 goles que le auparon como máximo goleador de la Serie A.

Este año, Icardi está siendo la gran referencia del Inter. Y ahora regresa al Camp Nou donde tratará de demostrar lo muy equivocados que estaban los que permitieron que se marchara cuando era juvenil. Su conexión con el club azulgrana también traspasa los terrenos de juego, ya que su pareja es Wanda Nara, a la que conoció cuando ella era la pareja del ex azulgrana Maxi López. Ambos tienen dos hijas en común. «Pasar por Barcelona fue algo importante en mi carrera porque aprendí mucho tanto personal como futbolísticamente. Doy gracias a todo lo que pude vivir, me ha llevado a ser hoy quien soy», explicó el delantero este martes tras llegar a la Ciudad Condal. Icardi dejó claro que no se arrepiente de haber abandonado el Barcelona: «No lo pensé cuando me fui a Italia. Sabía que iba a ser muy difícil llegar a Primera con el Barcelona. Cuando llegó esta posibilidad no lo dudé ni un segundo. Estoy contento de la decisión que tomé. Las ganas de triunfar era lo que estaba buscando».

Ahora hay varios clubes que están interesados en ficharle. El Real Madrid es uno de los clubes que suenan, aunque Icardi no piensa en moverse de Milán. «Las ofertas llegan siempre, pero no estoy pensando en salir de Milán y centrado en el objetivo que tenemos, que es estar en la Champions. Queremos mejorar la imagen del Inter tras los últimos años. Nunca me planteé salir», asegura. Y deja claro que ni siquiera entra en sus planes regresar al Camp Nou: «No sé si será cierto todo lo que se publicó, pero lo repito desde hace mucho. Estoy muy bien en Milán y en el Inter. En este momento no tengo la necesidad ni las ganas de dejar Milán».