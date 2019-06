Fútbol - Europeo sub 21 Ceballos se lo dedica a Reyes Felicidad total de los jugadores sub 21 con el título de campeones de Europa

Alegría desbordante de los españoles al terminar el partido y en las primeras declaraciones a pie de césped. Muchos aficionados no conocían a Dani Olmo y lo han hecho estos días. «Ha sido imparable, hemos merecido ganar el torneo, le doy la enhorabuena a todos, a la Federación, a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos», dijo el jugador del Dinamo Zagreb.

«Yo he trabajado mucho para llegar hasta aquí, y tengo que agradecer el apoyo al míster, he intentado devolverle la confianza, hemos realizado un buen juego como equipo y esto es una recompensa para el trabajo de todos», aseguró Olmo.

Fabián fue designado mejor jugador del torneo. «No puedo pedir más. Es un sueño esperado, estoy contento sobre todo por la copa, la merecíamos».

El jugador del Nápoles aseguró respecto a la final: «Empezó todo en contra, pero el equipo ha sabido remontar, hemos tirado de corazón, de coraje, y hemos podido dar el máximo cada partido, superar las dificultades. Hemos hecho nuestro futbol, somos una piña, hemos ido todos juntos desde el inicio».

Así describió su gol. «Vi que la defensa había retrocedido, yo confío en mi tiro, y estoy contento por todo. Ha sido histórico».

El presidente de la federación Luis Rubiales era un tipo muy feliz. «Hay mucho trabajo detrás de esto. Los técnicos, los jugadores, las familias, hay mucha calidad. Las finales son detalles. Quiero destacar a los que han jugado menos, porque siempre han sumado».

Rubiales destacó a Luis de la Fuente, el seleccionador. «Luis es un hombre muy templado, sabe llevar a la gente, sabe tomar decisiones, fue una apuesta hace un año que asumió con naturalidad».

Ceballos, el centrocampista del Real Madrid, le dedicó el título a José Antonio Reyes, el futbolista fallecido en un accidente de coche. «Se lo dedico a él y a su primo, que está luchando por salir adelante». Habló Ceballos de su futuro. «Aquí he jugado todos los minutos y soy feliz. Si no juego, no soy la misma persona. Ahora hay que pensar en el futuro porque tengo unas ganas tremendas en la próxima temporada».