Chile resuelve en los penaltis lo que el VAR le negó en 90 minutos El videoarbitraje anuló dos tantos al conjunto dirigido por Rueda, muy superior a los colombianos a lo largo del choque

Estar presente en el Arena de Corinthians era todo un privilegio. No solo por el elevado precio de las entradas que la Conmebol ha establecido para disfrutar de la Copa América. Sino también porque el espectáculo que allí acontecía y que prometía ser uno de los mejores del torneo. Los encargados de ofrecer el espectáculo no defraudaron.

Sobre el papel era el partido más igualado y más atractivo de los cuartos de final. Un pronóstico que se cumplio a rajatabla. Colombia era el único que llegaba con pleno de victorias, incluida la cosechada ante Argentina. Chile, a pesar de su traspiés contra Uruguay, siempre ha transmitido esa garra que le ha caracterizado en estos últimos años y que no ha perdido a pesar de la veteranía de sus efectivos.

Los cafeteros quisieron tomar la inciativa, pero los chilenos pronto marcaron territorio, por algo su capitán es el «pitbull» Medel. Reinaldo Rueda no ha renunciado al estilo que implantó Sampaoli, que mantuvo Pizzi, y que desembocó en dos trofeos consecutivos de la Copa América. El control colombiano se difuminó a los diez minutos. Los chilenos avisaban. A Aránguiz le anularon dos tantos: uno por fuera de juego y otro tras intervención del VAR.

Chile llevó el choque a su terreno. Mostraron su carácter y le arrebataron por completo el control a los colombianos, prácticamente inoperantes en el área rival. Arturo Vidal, indiscutible con su selección a diferencia que en el Barcelona, rozó el tanto en el minuto 39 con un disparo lejano que confirmaba el buen momento de su combinado. Colombia daba por bueno el empate al descanso. A pesar de la igualada, la sensación es que Chile estaba más cómoda sobre el césped frente al cuadro amarillo, que acusó enormemente el escaso contacto de la zurda de James Rodríguez con el cuero.

Más incisivos saltaron los cafeteros tras la reanudación. Cuadrado empezó a hacer de las suyas en el costado diestro y forzó una falta que a punto estuvo de materializar James. Los chilenos cortaron el ímpetu rival a base de faltas, lo que a buen seguro desesperó a los colombianos, pues no volvieron a generar peligro en todo el segundo tiempo. Los hombres de Rueda volvieron a imponerse, pues no andan faltos de carácter en su torneo favorito.

Cuando los chilenos dominan al contrario, Vidal se gusta y se «desmelena». El centrocampista construyó en el centro del campo una jugada que culminó en gol él mismo. Pero ahí estaba el VAR de nuevo para anular, justamente, el tanto por mano.

Poco incidió la entrada de Duván Zapata en lugar de Falcao en el último cuarto de hora. James seguía desaparecido y eso su selección lo acusa en exceso. Queiroz, estratega como pocos, firmaba las tablas y buscaba la tanda de penaltis. Todo lo contrario que Chile, que por medio de Vargas estuvo a punto de dejar uno de los golazos de la competición por medio de una vaselina que consiguió detener Ospina, invicto en todo el certamen.

Como ya sucediese en el Brasil-Paraguay, una plaza de semifinalista se decidiría desde los once metros. Los chilenos saben lo que es ganar campeonatos desde el punto fatídico, lo hicieron en las dos últimas ediciones frente a Argentina. Sin presión a pesar de que Colombia lanzaba primero, todos los lanzadores «australes» dispararon a matar. Los cafeteros cumplieron hasta que le tocó el turno al defensa Tesillo, que sucumbió a la muerte súbita y ni tan siquiera chutó entre los tres palos. El quinto penalti suele quedar reservado para la estrella. En la roja ese es Alexis. No le tembló el pulso al ex del Barça y volvió a decidir una tanda de penaltis para los suyos.

Chile fue una de las grandes ausencias del Mundial de Rusia de 2018. La vigente campeona quiere resarcirse y ya se ha plantado en semifinales dando buena muestra de que no han perdido el hambre por ganar.