Barcelona-R. Madrid Las claves del fracaso de Lopetegui Los jugadores que le apoyaron le han fallado. Los errores defensivos le han condenado. El técnico no encontró soluciones a la carencia de gol

Tomás González-Martín

Las claves de la caída de Lopetegui son muchas. Vino a un proyecto complicado, sin Cristiano, con Mariano como relevo, y el Real Madrid no ha sabido rendir sin su antigua estrella, falto de remate certero y desastroso en defensa. Estos son los puntos fundamentales de un fiasco.

1, Los jugadores le han fallado

Los errores defensivos de Marcelo, Sergio Ramos y Varane en la Supercopa de Europa condenaron al Real Madrid en una competición que tenía controlada (2-1) hasta caer por 2-4 como un mal fario de lo que sucedería meses después. Los nuevos fallos de jugadores importantes frente al Sevilla, el CSKA de Moscú, el Alavés y el Levante le hicieron perder otros cuatro partidos. Estaba colocado al borde de la guillotina. Esos futbolistas que siempre le apoyaron fuera del césped no confirmaron esa defensa en el campo.

2, Siete lesiones coincidentes en el tiempo

Carvajal,Marcelo, Bale, Odriozola, Benzema, Nacho y Vallejo se han lesionado en estos primeros meses de competición y han coincidido en sus dolencias hasta dejar al equipo diezmado en momentos importantes. Todo se ha unido en contra en el mismo periodo.

3, No hacer el cambio necesario en el equipo

El entrenador comenzó dando minutos a muchos futbolistas. Sentó a Modric para que adquiriera su mejor forma y dio vida a Ceballos, hundido con Zidane. Pero cuando los resultados se torcieron, se agarró a los veteranos para intentar salir de la crisis. Y falló. No salió bien. La suplencia de Odriozola.

4, Mariano y Vinicius, secundarios

Tenía que haber dado más partidos a Mariano, el único ariete real del plantel, y lo hizo poco y tarde, de manera que el hispanodominicano saltó al campo siempre con la ansiedad de demostrar su nivel en un cuarto de hora. Cuando jugó ante la Roma marcó un golazo y no disfrutó de continuidad. Tampoco ha dado protagonismo a Vinicius, un arma letal que costó 45 millones y que era necesaria en esta etapa de crisis. Solo ha tenido unos minutos. Fue un error. Cuando nadie demostró regate y profundidad en el Real Madrid, Vinicius tenía y tiene esas virtudes y no estaba. Jugaba en el Castilla. Hoy volvió a quedar descartado del banquillo. Grave fallo de visión.

5, Errores de confianza que pagó caros

No se pueden conceder descansos en plena crisis. Dejó a Ramos sin ir a Moscú y el Real Madrid perdió. Bale tampoco fue a Rusia aunque se decía que no estaba lesionado. No estaba el horno para vacaciones. Y en Moscú se consolidó la crisis.

6, Un fútbol sin soluciones en ataque

No era fácil, lo sabía Lopetegui, porque Cristiano anotó 44 goles la pasada temporada, peor Bale y Benzema no van a cubrir esa cifra y Mariano, el «nueve» del plantel, no ha sido titular. El entrenador ha visto un equipo sin profundidad y no ha sabido encontrar soluciones para encontrar el gol perdido. Comprobó que Mariano y Benzema juntos funcionan, pero solo les ha alineado a la vez en dos momentos. Si la situación es crítica debió acudir a esas cosas buenas y no alinear nombres para quedar bien con los jefes del grupo.

7, Graves errores defensivos y de concentración

Los fallos en defensa castigaron a Lopetegui desde el primer encuentro. Perdió la final de la Supercopa de Europa por regalos de Marcelo, Ramos y Varane. Más tarde en el tiempo, Kroos regaló también el gol de Moscú. El desastre se repitió en Vitoria, en el último segundo. Y esta tarde Ramos ha vuelto a entregar al rival un gol, el 4-1.

Por fin, la desconcentración en los marcajes supuso sufrir goles frente al Levante. Demasiado para el porvenir de un entrenador.