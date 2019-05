Copa del Rey Un comentario de Tebas sobre al Copa de 2003 indigna a las aficiones de Mallorca y Recreativo El presidente de la Liga afirma que resultó un fracaso para criticar el nuevo formato de competición instaurado por la Federación

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha criticado este lunes el formato de eliminatorias a partido único, hasta semifinales, que entrará en vigor a partir del próximo curso en la Copa del Rey y ha encendido los ánimos de las aficiones del Real Mallorca y del Reacreativo de Huelva al asegurar que la final que disputaron en 2003 «resultó un fracaso»

Tebas, que este lunes ha participado en «El Golazo de la Mañana» de GOL, ha afirmado que no le guste, pero respeta, la decisión de crear un nuevo formato de la Copa del Rey, asegurando que es competencia de la Real Federación Española de Fútbol y que ahí no pueden «entrar». Sin embargo, ha recordado que «ese formato ya existió hace años y fracasó; fue la famosa final de Copa del Rey Recreativo-Mallorca. No es que esté ni a favor ni en contra, pero eso ya había fracasado». Unas afirmaciones que han provocado las críticas de los simpatizantes de ambos clubes. También de aficionados de otros conjuntos.

El Real Mallorca, incluso, ha respondido de a las palabras de Tebas al publicar un mensaje dirigido al Recreativo. «Pues para nosotros no estuvo tan mal! ¿no @recreoficial?», ha escrito el club oficial en su cuenta oficial de Twitter. Además, ha lanzado un dardo elegante al presidente de LaLiga al recordarle que, aquella edición de la Copa del Rey, se jugó a doble partido a partir de la eliminatoria de octavos, la fórmula que defiende Tebas.

«Si había que buscar un nuevo formato había que haberse estrujado intelectualmente un poco más. También hay que pensar que en el formato actual los clubes se esforzaron mucho y hemos visto desde octavos una gran competición», ha afirmado Tebas durante su intervención televisiva. «Es una decisión de la Federación, nuestros equipos participarán en ese formato y ya está. A lo mejor, para intentar que tuviese un valor audiovisual algo mayor, esa jornada que juegan todos el 5 de diciembre la hubiese desdoblado entre la semana de antes y la de después», ha añadido.