Barcelona Las comprometedoras declaraciones de Valverde que ponen en duda la preparación del equipo El técnico del Barcelona en la rueda de prensa previa al aprtido ante el Getafe ha mencionado que «nunca» da «mucha importancia a la preparación física» del conjunto

Europa Press Barcelona Actualizado: 27/09/2019 18:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que «nunca» da «mucha importancia» a la preparación física de su equipo ya que prefiere ir día a día y sin dar relevancia al estado físico, declaraciones que llegan en un arranque de temporada con muchas lesiones y de malos resultados, sobre todo lejos del Camp Nou.

«Nunca doy mucha importancia a la preparación física. Mucha gente se la da porque es una manera etérea de incidir en el equipo; cuando ganas físicamente estás bien y cuando pierdes no estás bien. Pero en fútbol, con tantos partidos seguidos, se trata de ir preparándote sobre la marcha», apuntó en rueda de prensa.

Valverde cree que su equipo está «bien» a nivel físico. «Tenemos algunos contratiempos, que son más de lo que nos gustaría, pero no lo voy a achacar a la pretemporada», comentó el técnico, que no quiso culpar a la falta de preparación en un verano con más viajes que sesiones de entrenamiento.

Optimista, en cierto modo, reconoció que está siendo un arranque complicado pero nada que no haya vivido antes en Barcelona. «El primer año fue un año duro en agosto y luego se lesionó Luis durante muchos partidos. Fue un inicio complicado cuando se marchó Neymar. Ahora también es un inicio complicado por los resultados fuera de casa y porque no estamos primeros, y nos gusta estar primeros», manifestó.

«Hay cosas a superar, hay bajones durante el año y ahora tenemos que sumar de tres en tres porque nos hace falta», argumentó. Como hace falta también contar con Leo Messi a pleno rendimiento, pero el capitán ha enlazado una segunda lesión al poco de volver de la primera, que le tuvo fuera desde agosto.

«No sé todavía cuanto tiempo puede estar de baja. Esperamos que pronto esté con el equipo, en principio no es una lesión grave, sino una pequeña elongación. Vamos a esperar a ver cómo bien hoy a ver cómo va la semana siguiente», opinó sobre el '10'. «Tenemos recursos para manejarnos. Es un contratiempo pero debemos continuar», añadió.

Sobre el duelo ante el Getafe de este sábado, reconoció que necesitan ganar pero que será difícil. «Imagino que será un partido parecido al que jugamos el año pasado y el anterior. Son un equipo muy rocoso, difícil de pasar, disciplinado en la presión. Luego se despliega bien en ataque, tienen jugadores que llegan muy bien», destacó del rival.

«Tenemos que tener mucho cuidado, el año pasado sufrimos mucho para ganar allí pese a hacer un buen partido. Acostumbran a tener ocasiones de gol y a ceder poco. Tenemos que dar un paso al frente fuera de casa. Tenemos una buena oportunidad y además es bueno que el rival sea el Getafe, porque nos va a obligar mucho y en su campo es muy complicado», opinó.

Pese a perder en San Mamés y en el Nuevo Los Cármenes y empatar en El Sadar, el técnico niega que haya ansiedad en el grupo ante las salidas. «Creo que no, pero como se habla tanto de eso al final parece que tenemos que ganar cuanto antes para quitarnos esa sensación de encima. Es verdad que no hemos ganado y que no hemos hecho buenos partidos. Pero es consecuencia de que no hemos estado bien», apuntó.

Por otro lado, restó importancia a que Arthur Melo se fuera de cena el jueves con Neymar, de visita relámpago en Barcelona por el juicio por su demanda al club blaugrana. «Arthur aprendió muchas cosas el año pasado. Una de ellas fue la fiesta de Neymar. Estuvo cenando con un amigo suyo y no tengo nada de qué preocuparme. Está bien ahora y no tengo de qué preocuparme», apuntó.

Sobre el brasileño, mostró su cara más distendida. «Esto no se termina nunca. En verano esperábamos al 31 que terminaba el plazo, pero lo de Neymar sigue adelante. No tengo nada que decir, son cosas entre club y jugador, cuestiones contractuales, es algo que a mí me sobrepasa. Creo que no ha habido una rueda de prensa que no hayamos hablado de Neymar, vamos a ver si pasa», apuntó.