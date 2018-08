Expansión de La Liga La contundente respuesta de Javier Tebas a las críticas de Íñigo Errejón Al presidente de LaLiga no le gustaron los argumentos del político contra la posibilidad de jugar partidos en Estados Unidos

El presidente de LaLiga demostró una vez más que no se muerde la lengua a la hora de dar su opinión sobre los temas de actualidad y que no se esconde ante las polémicas. A Javier Tebas no le gustaron las críticas que Íñigo Errejón hizo a la posibilidad de que se jueguen partidos del campeonato español en Estados Unidos y así se lo hizo saber a través de las redes sociales.

El político de Podemos cargó con dureza en Twitter contra el «desprecio a las aficiones» y el «gesto colonial» que supone que equipos españoles tengan que jugar algún partido en los Estados Unidos.

«Alquiler de nuestros equipos como circos ambulantes. Los desenraíza de sus ciudades, es un desprecio a las aficiones y un gesto colonial que desnaturaliza aún más la liga. Si todo es plástico en un centro comercial mundial, nadie pertenece a ningún sitio», tuiteó Errejón en la tarde del viernes.

Y Tebas le respondió, contundente: «Me sorprende que hables de raíces y pertenencia... En este caso solo vamos compartir 90 de los 34.200 mins de la temporada con aficionados que (a pesar de no ser de aquí) se ilusionan con LaLiga. Espero que en contextos más relevantes te acuerdes de las raíces y la pertenencia».