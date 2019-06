Fútbol Coutinho entona el «mea culpa» «Este curso he estado por debajo de lo que esperaba», reconoce mientras prepara la Copa América con Brasil

Sergi Font Barcelona Actualizado: 11/06/2019 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los jugadores que ha estado en el ojo del huracán de los aficionados del Barcelona ha sido Philippe Coutinho. Por su bajo rendimiento durante los partidos que ha disputado y que no se corresponde al precio que el club azulgrana pagó por él, y por el desencuentro que tuvo con la grada al realizar un ademán tras marcar un gol ante el Manchester United. El brasileño ha entonado el «mea culpa» al reconocer que su no rindió como se esperaba. «No he tenido una gran temporada. He estado por debajo de lo que esperaba y de lo que la gente esperaba de mí. Pero solo ganamos confianza con trabajo y yo he trabajado duro», explicó tras el encuentro que su selección disputó ante Honduras para preparar la Copa América.

El centrocampista está teniendo un papel destacado y se ha erigido como uno de los pilares de Brasil tras la lesión de Neymar, algo que le reclamaba Thiago Silva, uno de los pesos pesados en el vestuario de la canarinha. El central del PSG le ha elogiado y ha querido destacar que le ve muchos más feliz que jugando en el Camp Nou: «En los dos amistosos ha sido el mejor en el campo, no sólo por sus pases y sus goles, también por su defensa. Está encontrando su felicidad de nuevo». Precisamente, el club de Silva, el PSG, es uno de los que pretende a Coutinho y el brasileño no vería con malos ojos una salida del Barcelona. El entorno del futbolista asegura que la relación entre Coutinho y la grada está viciada y que la presión que ha tenido que soportar por convertirse en el fichaje más caro de la historia de la entidad catalana le ha pesado mucho, hasta el punto de ver complicado poder revertir la situación.

El Barcelona, por su parte, también está en disposición de traspasar al brasileño, pero no lo hará a ningún precio y pretende, como mínimo, amortizar la parte de los 120 millones que acordaron con el Liverpool. Eso sí, el club azulgrana se ahorraría unos 25 millones de euros de los 40 pactados en variables (20 millones por alcanzar los 100 partidos oficiales y 5 por levantar la Champions). Los que ya están abonados son los quince: cinco por haber jugado 25 encuentros y diez por haber logrado dos clasificaciones para la Champions League. De momento, Coutinho está a la espera de recibir propuestas que le satisfagan y no descarta regresar a la Premier, donde tiene muy buen cartel y mostró su mejor fútbol.