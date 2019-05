Fútbol Coutinho paga los platos rotos y su salida es inminente La afición centra en el brasileño si ira por la eliminación europea y evidencia un divorcio total

Si había alguna duda sobre el futuro de Coutinho y la posibilidad de que le diera una última oportunidad de cara a la próxima temporada, la reacción del Camp Nou durante el partido ante el Getafe dejó bien a las claras el deseo del socio, que no le perdona al brasileño su bajos rendimiento durante el año y medio que ha estado defendiendo la camiseta azulgrana. Pitos al anunciarse su nombre por megafonía, cada vez que tocaba el balón y cuando fue sustituido tras una lesión muscular que le hará llegar justo a la final de Copa del Rey ante el Valencia. Si el público tiene siempre la razón, a Josep Maria Bartomeu no le queda más remedio que forzar el traspaso del costoso futbolista y tratar de recuperar parte de los 160 millones pagados al Liverpool por su fichaje. De hecho, un traspaso durante esta próxima ventana estival le permitiría al club catalán ahorrarse 25 millones en variables (no debería tener que pagar el bonus por ganar la Champions ni por los cien partidos oficiales del atacante). Eso sí, aún tiene cerca de noventa millones de euros por amortizar.

El Barcelona, además, necesita vender a alguna de sus estrellas para poder acometer una serie de fichajes que el permita remozar su imagen de cara a la próxima temporada, en el que la Champions League volverá a ser el objetivo prioritario. De Jong ya está fichado por 86 millones de euros y De Ligt y Griezmann son los jugadores que figuran en la agenda de la secretaría técnica. No hay que olvidar que Coutinho ya sufrió un encontronazo con los seguidores hace unas semanas cuando realizó un feo gesto a la grada tras marcar un gol al Manchester United. Entonces se tapó, desafiante, los oídos. Desde entonces, sus actuaciones han estado seguidas con lupa.

Aprovechando el partido ante el Getafe, varios jugadores aprovecharon para disculparse con la afición y explicar cómo se encontraban. Uno de ellos fue Sergio Busquets, que tambien fue pitado en algunas fases del encuentro. «Era un momento que teníamos que afrontar. Han sido días duros, queríamos salir del agujero profundo. Teníamos que asumir el día de hoy. Teníamos que ver cómo estaba la afición. Han mostrado su disconformidad. Hay que tirar para adelante. Luego nos han apoyado y han estado bien. No es el mejor momento del equipo ni del club. Sólo podemos decir gracias y tirar hacia delante. No sé si es el día más difícil de mi carrera, pero uno de ellos seguro. Pero no quedaba otra que jugar. Estamos en un agujero negro muy grande. Ojalá hoy sea un punto de inflexión», explicó el centrocampista, que añadió: «Estamos muy tocados. He perdido títulos y partidos, pero como este golpe no ha habido ninguno. Para todos es muy difícil, aunque forma parte de este deporte. Entre todos saldremos adelante. Nos queda la final de la Copa». Busquets también se refirió a la revolución que se espera en la plantilla: «Es difícil saber qué es lo mejor para el club y para el equipo. Si supiéramos que eso nos haría no volver a repetir esto, pues vale, pero no hay que perder la cabeza. Hay que confiar en la gente. Estamos en una época que parece que lo logramos es fácil. Estamos ante la opción de hacer un doblete, sólo ha sucedido en ocho ocasiones. Cuando acabe la temporada los que tienen que decidir verán qué es lo mejor para el club. Tenemos que estar en lo nuestro, y seguir hacia delante todos juntos y prepararnos lo mejor posible para la final de Copa».