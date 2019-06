Liga de las Naciones Cristiano se ofrece al Balón de Oro: «¿Qué puedo hacer más?» El futbolista portugués se mostró eufórico tras conquistar con su selección la Liga de las Naciones

La selección de Portugal conquistó ayer la primera edición de la Liga de las Naciones. Un solitario gol de Guedes ante Países Bajos le sirvió a los portugueses para sellar su clasificación para la Eurocopa de 2020. Pese a que en el campo no fue uno de los protagonistas, tras el pitido final Cristiano Ronaldo sí quiso dejar su impronta.

Después de cambiar de equipo el verano pasado y habiendo completado una temporada de sinsabores, el exmadridista no quiso descartarse de la pelea por el Balón de Oro. Esta temporada ha conquistado la Supercopa de Italia y la Serie, quedando eliminado en cuartos de la Champions.

«He ganado tres trofeos, he estado bien, ¿Qué puedo hacer más? ¿Si lo merezco? No sé, voy a dejar eso para ustedes, ustedes son los que tienen que evaluar, no me voy a valorar», dijo preguntado sobre el galardón. Cabe destacar que la 2018/19 ha sido la temporada en la que peores números ha cosechado desde que salió de Inglaterra, con tan solo 21 goles en liga.

Aun así, quiso destacar su rendimiento: «No ha habido una época en la que haya jugado mal. Son dieciséis años en los que los números hablan por sí mismos. Lo he demostrado a lo largo de mi carrera, independientemente de lo que la gente habla».

Invitación a De Ligt

Cristiano también tuvo tiempo de dejar otra imagen para la rumorología. Una vez acabó el partido y aún sobre el césped, el futbolista portugués mantuvo una breve conversación con Matthijs de Ligt, jugador del Ajax pretendido por, entre otros, el Barcelona. Cuando el neerlandés fue preguntado al respecto, sorprendió con lo siguiente: «Ronaldo me pidió que me vaya a la Juventus. Me sorprendió un poco esa petición, por eso me reí. No lo entendí al principio».