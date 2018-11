Cuando la política entra en juego en la carrera de un futbolista

1 2 3 4 5 6 7

Nemanja Matic La amapola roja o «poppy» es un símbolo que en determinadas fechas se porta en la Premier League para rendir homenaje a los soldados británicos caídos en combate. La pasada jornada se cumplió con este ritual y las equipaciones estuvieron adornadas con la flor. Sin embargo, Nemanja Matic, jugador del Manchester United, rehusó llevar la amapola, por lo que fue duramente criticado. El futbolista serbio, eso sí, se explicó después: «Reconozco completamente por qué las personas lucen 'poppies', respeto totalmente el derecho de todos a hacerlo y tengo una total simpatía por cualquiera que haya perdido a sus seres queridos debido a un conflicto. Sin embargo, para mí es sólo un recordatorio de un ataque que sentí personalmente cuando era un asustado niño de 12 años que vivía en Vrelo, ya que mi país fue devastado por el bombardeo sobre Serbia en 1999. Aunque lo he hecho anteriormente, reflexionando, ahora no creo que sea correcto para mí lucir el 'poppy' en mi camiseta. No quiero menospreciarlo como símbolo de orgullo para los británicos ni ofender a nadie, sin embargo, todos somos producto de nuestra propia educación y esta es una elección personal por las razones expuestas. Espero que todos comprendan mis motivos ahora que los he explicado y pueda concentrarme en ayudar al equipo en los partidos que tenemos por delante».

Christian Karembeu Miembro de una de las generaciones más queridas en Francia, Christian Karembeu fue uno de los campeones del Mundo en 1998. Natural de Nueva Caledonia, colonia francesa en Oceanía, ha confesado, con motivo del referéndum celebrado en su tierra por la independencia, lo difícil que fue para él defender la camiseta de la selección gala: «Me puse la camiseta de los 'Blues' con mucho orgullo, pero no olvidaba que podría haber muerto con 15 o 16 años. Yo iba a manifestaciones de estudiantes en las que algunos fueron asesinados por una bala perdida... Podría haberme tocado a mí. Fue difícil defender a Francia con gran orgullo y representar a un país que había matado a familiares y amigos».

Xherdan Shaqiri El Mundial de Rusia dejó una imagen que representó a la perfección el conflicto existente entre Serbia y Kosovo. Cuando el delantero del Liverpool, nacido en Kosovo, anotó uno de los goles de Suiza, lo celebró con un gesto en alusión al águila bicéfala de la bandera de Albania. Pese a que juega con la selección suiza, nunca ha renunciado a mostrar sus sentimientos por su tierra. La escisión de Kosovo de Serbia aún duele entre la población y el gesto fue duramente criticado. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Unos cuantos meses depués, el Liverpool ha decidido no convocar a Shaqiri para el partido de Champions League contra el Estrella Roja de Belgrado para evitar represalias. «Hemos valorado la recepción que tendría Shaqiri y, aunque no tenemos idea de lo que sucedería, queremos ir allí y centrarnos 100% en el fútbol. No tenemos ningún mensaje político», ha reconocido Jurgen Klopp.

Miroslav Klose Miroslav Klose ha sido uno de los delanteros más prolíficos del fútbol moderno. De origen polaco, el futbolista se acabó decantando por la selección alemana, con la que se proclamó campeón del Mundo en 2014 y se acabó convirtiendo en el máximo goleador histórico. Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Alemania, los últimos cinco años los disputó en Italia, defendiendo la camiseta del Lazio. Allí anotó más de medio centenar de goles. Sin embargo, la ideología derechista de la afición de «Las Águilas» le granjeó más de un disgusto. En un derbi contra la Roma, los ultras del Lazio sacaron una pancarta con referencias nazis: «Klose mit uns» (Klose con nosotros), imitando el lema de las SS «Gott mit uns» (Dios con nosotros)-. Al término del partido, Klose, de origen polaco, recordemos, se mostró muy contrario a este gesto: «La política debe quedar fuera del estadio. Estoy furioso». Durante el partido, además, dio varias muestras de desaprovación de dicha muestra de apoyo.

Oleguer Presas Recibir la llamada de la selección es, para muchos futbolistas, el mayor orgullo que se puede sentir. Sin embargo, existen casos en los que los jugadores optaron por no «descolgar» el teléfono. Uno de los más famosos es el de Oleguer Presas, quien adujo razones éticas y morales para acudir únicamente a unas jornadas de convivencia convocadas por Luis Aragonés y no volver a vestir el chándal de España. Más recientemente, ha declarado que la selección le genera«rechazo por lo que representa».

Roman Zozulya Uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos fue el de Roman Zozulya. En el mercado de invierno de 2017, el futbolista iba a llegar al Rayo Vallecano cedido por el Real Betis. La polémica surgió a raíz de la vestimenta que llevaba el anterior mes de agosto cuanto aterrizó en Sevilla. En su camiseta se podía ver un escudo ucraniano que fue señalado como el del grupo neonazi «Pravy Sektor», partido político nacionalista y paramilitar ucranio. Zozulya lo negó en su presentación como verdiblanco, pero este suceso le impidió terminar vistiendo la camiseta del equipo madrileño. La fuerte protesta del grupo ultra «Bukaneros», marcadamente de izquierdas, terminó saboteando el fichaje. El jugador, por su parte, declaró lo siguiente: «Estos aficionados no saben nada de mi vida y de mi país. Llegué al aeropuerto de Sevilla con una camiseta con el escudo de mi país y unos versos del poeta Taras Shevchenko, estudiado en todas las escuelas de la Unión Soviética. Un periodista publicó que traía una camiseta de un grupo paramilitar que se distingue del escudo de mi país porque lleva una espada de gran tamaño. Nunca he estado vinculado a ningún grupo neonazi ni paramilitar».