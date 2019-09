La Liga Cuéllar habla sobre el parásito que le impide jugar con el Leganés El portero sufre este problema desde que ingirió, seguramente, un alimento en mal estado durante la estancia del equipo en Marruecos

S. D. @abc_deportes Actualizado: 26/09/2019 20:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Iván Cuéllar, portero del Leganés, solo ha podido disputar esta temporada dos partidos, los correspondientes a la primera y tercera jornada. En el resto de encuentros ha sido baja como consecuencia de absceso hepático del que aún se está recuperando y que le impedirá reincorporarse al menos unas semanas más. En una carta en sus redes sociales, Cuéllar ha contado la situación que atraviesa:

«“Absceso hepático amebiano” causado por un parásito “AMEBA” y que desafortunadamente he tenido que sufrir ingerido en contacto con el agua o algún alimento en mal estado. Se produjo durante la estancia de una semana que estuvimos con el equipo en Marruecos. Ponerle nombre es importante, al igual del cómo, del dónde y el porqué. Siempre me gusta asumir responsabilidades, las que me competen, pero esta vez no fue mía. Lo que sí es cierto, es que me aferraré a la responsabilidad de trabajar para poder volver a ser el que era. No será fácil, pero al igual que en otras ocasiones, volveré con más fuerza».