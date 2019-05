La cuenta atrás con final triste de los aficionados del Ajax

S. D. @abc_deports Actualizado: 09/05/2019 19:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un gol en el último segundo de Lucas Moura privó al Ajax de volver a una final de la Champions. El equipo holandés, que había eliminado previamente al Real Madrid y a la Juventus, se impuso en la ida por 0-1 y llegó a colocarse 2-0 en la vuelta en su estadio. Sin embargo, la reacción del Tottenham surtió efecto y los de Pochettino lograron remontar la eliminatoria.

No obstante, no lo lograron hasta el último suspiro. El partido se había convertido en un correcalles y el Ajax tuvo varias opciones de cerrar su pase en medio de los constantes intentos ingleses. Cuando parecía que el Tottenham no lo lograría, llegó la jugada del gol, un jarro de agua fría para una afición que ya se veía en la final del Metropolitano.

Prueba de este batacazo es un vídeo que se ha convertido en viral en las redes sociales. En él, varios seguidores del Ajax se congregan en un bar para ver el partido. Con el descuento consumiéndose, deciden iniciar una cuenta atrás que, lamentablemente para ellos, se interrumpe cuando está a punto de llegar a su final. El gol de Lucas Moura les despertó del sueño. El Ajax se quedó a tan solo unos segundos de la final.