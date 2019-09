La cuesta de septiembre amenaza a los equipos Champions

C. T. Actualizado: 11/09/2019 01:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El regreso del parón de selecciones devuelve a los internacionales con sus clubes. Después de unos primeros partidos de temporada para abrir boca, septiembre se presenta como la prueba de fuego para los cuatro equipos españoles que disputan la Champions: Barcelona, Atlético, Real Madrid y Valencia. El calendario de Liga y el sorteo de la máxima competición continental han querido aglutinar en el noveno mes del año numerosos encuentros complicados. La cuesta de septiembre puede provocar heridas que tardarían tiempo en cicatrizar y podrían terminar marcando el devenir a corto plazo de estos equipos.

El Barcelona es quien tiene más urgencias. El mal inicio liguero les obliga a reaccionar, aunque la recuperación de Leo Messi y Luis Suárez para la causa son argumentos para el optimismo. Los azulgranas comenzarán la cuesta de septiembre midiéndose al Valencia el sábado por la noche. El último encuentro entre ambos se saldó con victoria che en la final de Copa. Además, la temporada pasada el Barcelona no logró sacar más que un empate del Camp Nou. Tres días después toca viajar a Alemania para medirse al Borussia Dortmund. La urgencia azulgrana en Champions, con los sinsabores de Roma y Liverpool aún recientes, añaden todavía más presión. Las salidas contra Granada y Getafe y la visita del Villarreal son los otros partidos de Liga que tendrá que disputar. La distancia de la cabeza no le deja margen para más tropiezos.

El Real Madrid no está en una situación muy distinta. Como el Barcelona, recupera a su estrella, Hazard, ausente por lesión desde hace varias semanas. Los madridistas no deberían dejarse más puntos en el camino después de los dos empates cosechados. Pero no va a ser fácil. De los cuatro partidos de Liga que va a jugar en septiembre, dos de ellos son con equipos destinados a pelear por Europa. La visita del Levante al Santiago Bernabéu será anterior a la salida para medirse al Sevilla. Dos encuentros después, tras recibir a Osasuna, tocará el derbi ante el Atlético en el Metropolitano. El último duelo fue el doloros 3-7. Además, el sorteo de Champions ha deparado al PSG como primer rival. Dentro de una semana el Real Madrid viajará a París en busca de empezar de la mejor manera la competición. De si Zidane logra o no dar con la tecla dependerá la mayor o menor inclinación de la cuesta de septiembre.

El buen inicio de temporada del Atlético busca alargarse en el tiempo. Para ello, los rojiblancos tendrán que estar a la altura en los siguientes partidos. De primeras, toca viajar a Anoeta, donde la Real Sociedad buscará estrenar su «nuevo campo» con victoria. Cuatro días después llegará el primer plato fuerte: la vuelta de Cristiano al Metropolitano. La Juventus, verdugo en la última Champions, se reencuentra con su víctima. Comenzar con una derrota supondría ir a remolque en un grupo nada fácil, con Leverkusen y Lokomotiv como aspirantes a dar la sorpresa. Seguidamente llegará la visita del Celta y la salida para medirse al Mallorca, para terminar el mes con el otro partidazo: el Real Madrid. La distancia entre ambos asciende ahora a cuatro puntos, y está por ver cómo se llega a esta fecha, pero puede terminar siendo clave para los objetivos de cada uno.

Finalmente, el Valencia tampoco lo tiene nada fácil. Empezará este sábado contra el Barcelona. A la visita al Camp Nou le seguirá tres días después otra salida de altura: Stamford Bridge. El Chelsea, «coco» de su grupo, será el estreno en Champions este año. Volviendo a la Liga tendrán dos partidos en casa consecutivos, contra Leganés y Getafe, para terminar yendo a jugar ante el Athletic en San Mamés. Después de un verano convulso y un inicio irregular -solo una victoria-, los valencianistas buscan encadenar una racha que les permita soñar con grandes cosas. Como para sus rivales, septiembre se antoja fundamental para ello.