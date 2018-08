Valencia El dardo de Gameiro al Atlético en su presentación El nuevo jugador valencianista aseguró que su deseo «desde hace tiempo» era llegar a Mestalla y tuvo palabras para su exequipo

EFE

Actualizado: 13/08/2018 20:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Kevin Gameiro deja el Atlético y se marcha al Valencia

El delantero francés Kevin Gameiro, reciente fichaje del Valencia, ha destacado este lunes su deseo por ganar un título con su nuevo equipo, algo que lleva "seis años haciendo" cada temporada y que espera conseguir también en el conjunto valencianista, al que tenía en su cabeza venir "desde hace mucho tiempo".

"No fue fácil, pero hace mucho tiempo que en mi cabeza estaba venir aquí, tenía la confianza del club y estaba muy tranquilo de que se iba a hacer. Ahora estoy aquí y muy contento. Quería venir aquí, pero los clubes no se pusieron de acuerdo. Mi objetivo es ganar un trofeo, desde hace seis años gano un título al final de cada temporada y espero conseguirlo, no sé cuál, pero vamos a pelearlo", afirmó en su presentación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna.

El delantero, que firma hasta junio de 2021, desveló el deseo de Marcelino García Toral para que llegara a su equipo. "El míster me dijo que hacía mucho tiempo que quería trabajar conmigo, ahora existía la oportunidad en el Valencia y, cuando te dice eso el entrenador, te da mucha confianza para venir. Voy a trabajar mucho para ayudar al equipo e intentar hacer muchas cosas grandes aquí", indicó.

Dardo al Atlético

Gameiro se quiso referir también al primer encuentro liguero, que tendrá lugar en Mestalla el próximo 20 de agosto (20.00 horas) frente a su exequipo, el Atlético de Madrid, un choque "especial" para el punta: "Simeone no me dijo nada sobre ese partido, vine rápido y ya veremos qué pasará. Para mí será un partido especial, voy a trabajar", explicó. Preguntado sobre quién es mejor, si el Atlético o el Valencia, el francés no dudó: "El Valencia". Además, el delantero aseguró que «no tiene decidido» celebrar un gol en caso de marcar.