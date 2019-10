Selección española Los deberes de España La selección ofreció una imagen muy discreta en Oslo y Robert Moreno toma nota pensando en el duelo ante Suecia

España no perdió en Noruega, e incluso se puede dar por bueno ese punto, pero lo cierto es que la selección dio una imagen pobre, incapaz de controlar el partido ante una selección inferior. Hubo fallos, desajustes y falta de autoridad, imprescindible recuperar cuanto antes la esencia para aspirar a algo. Con un punto ante Suecia el próximo martes bastará para llegar a la Eurocopa, pero es urgente que el equipo tome nota y se aplique cuanto antes para corregir una serie de errores.

Pérdidas de balones

España estuvo más descontrolada que nunca, imprecisa en las entregas y sin criterio para mover la pelota como acostumbra. Fueron 57 pérdidas, muchísimas, y no fue capaz de mantener el resultado después del tanto de Saúl. Dio vida a la primitiva selección de Noruega, que se subió al tren a base d balones aéreos. el empate, al final, fue lo más justo.

Defensa mal coordinada

Fue especialmente llamativa la falta de coordinación en defensa. Sergio Ramos, en la noche de su récord eterno, tuvo un papel oscuro y no se entendió con Raúl Albiol, renacido para la causa y titular en Oslo. Los laterales cumplieron, sí, pero la zaga falló en su totalidad. No hay pareja estable para Ramos, quien encima no estará ante Suecia por sanción. De todos modos, el madridista también debe mejorar.

Busquets, desprotegido

Desde hace un tiempo, se mire con otros ojos a Sergio Busquets. Nadie duda del jugador que es, pero la realidad dice que anda lejos de su mejor versión. Se siente desprotegido y ya no llega al corte con la facilidad de antes, siendo muy frecuente que le cojan la espalda. Robert Moreno probó en el último tramo con Rodri como pareja en el doble pivote, una fórmula que se puede instaurar pensando en cotas mayores.

Delanteros sin gol

Sigue España sin encontrar el gol que tuvo antes. Rodrigo Moreno es el «9» del técnico, pero no es un rematador puro. Para eso está Paco Alcácer, que presenta unos números asombrosos con España y que no ha sido convocado por lesión. Oyarzábal estuvo discreto y Sarabia, directamente, ni jugó. Del gol siempre se hará un debate, ya se sabe.

Kepa y la portería

Como también se hablará de la portería. Kepa Arrizabalaga parece que le ha robado la titularidad a David de Gea y ha hecho alguna que otra buena actuación con la selección como en la noche de Rumanía. Sin embargo, ante Noruega cometió un penalti en el añadido que le costó el empate al equipo. No fue la mejor de las salidas, que arrolló a un enemigo con estrépito.