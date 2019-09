Fútbol La dejadez física de Valverde El Barcelona acusa los estragos de una mala planificacion durante la pretemporada

Le cuesta mucho al Barcelona encontrar la tranquilidad necesaria en su vida cotidiana. Una querencia innata a irse disparando en el pie de manera reiterativa, lo que le impide disfrutar de sus éxitos y vivir instalado en una perenne ansiedad. Es uno de los argumentos que sirven para explicar cómo la alegría por el triunfo en Getafe ha quedado apaciguado por elementos externos. Se encargó de desviar la atención Gerard Piqué en la zona mixta del Coliseum amenazando a la directiva del Barcelona, tildando de afines a medios de comunicación e insinuando que los periodistas escriben al dictado del club azulgrana.

Y todo ello aderezado por la enésima lesión muscular de este inicio de temporada después de que Valverde avivara la polémica y enervase los ánimos asegurando que no le prestaba atención a la preparación física. Ousmane Dembélé, que ya se había perdido cinco partidos por una rotura muscular, se quedaba en la grada de Getafe al notar unas molestias en el muslo izquierdo. «No doy mucha importancia a la preparación física. Cuando ganas, estás muy bien físicamente y cuando pierdes no. Jugamos tantos partidos seguidos que hay que ir preparándose sobre la marcha. Estamos teniendo algunos contratiempos, más de los que nos gustaría, pero no voy a echar la culpa a la pretemporada ni nada por el estilo», aseguraba el técnico extremeño el viernes en unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente.

Precisamente, Gerard Piqué se mostró crítico a mediados de la pasada semana sobre las numerosas lesiones musculares que están asolando al equipo y no dudó en señalar a la pretemporada realizada, en la que primaron mucho más intereses comerciales, publicitarios y de marketing que los deportivos. Solo así se explica la doble gira que realizó el equipo por Asia y Estados Unidos. Rusia podría haber sido otro destino, abortado por la imposibilidad de Messi a jugar el amistoso programado. «La pretemporada no ayudó a empezar bien la competición. Mucho viaje y poco entrenamiento. No fue la óptima. Muchos no tenemos el tono todavía», denunció Piqué, un argumento obviado por Valverde.

El Barcelona se ha visto privado en este inicio de temporada de jugadores tan importantes como Messi, que se ha perdido cinco partidos de los ocho disputados, Dembélé (6), Luis Suárez (2), Jordi Alba (3), Junior Firpo (1) y Ansu Fati (1). Todos por problemas musculares. A ellos se les suma Neto (4) por una contusión y Umtiti (5) por una fisura.