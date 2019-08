Tercera división El Écija Balompié, abocado a la desaparición El conjunto sevillano no logra saldar sus deudas y no podrá competir está temporada. El Xerez CD paga a AFE y evita su defunción

El histórico Xerez CD, club con más de 70 años de historia, ha conseguido reunir los 130.000 euros que necesitaba para saldar sus deudas con la AFE y el domingo podrá jugar ante la Lebrijana, evitando su expulsión de la Liga y su previsible desaparición. Peor horizonte se le presenta al Écija Balompié, otro conjunto andaluz de su mismo grupo de Tercera división, que no ha podido afrontar el pago de los 217.000 euros que debía a futbolistas de la plantilla de la pasada temporada y no ha podido inscribir jugadores. De esta forma, los astigitanos, que el pasado fin de semana no se presentaron al partido del estreno, sumarán ante el Coria su segunda incomparecencia, por lo que serán expulsados de la competición, por lo que su futuro está abocado a la desaparición.

La pasada temporada, el Écija Balompié ya vivió un auténtico calvario para poder acabar la temporada debido a los impagos que provocaron la marcha de jugadores y entrenadores. El conjunto sevillano llegó a militar en Segunda división entre 1995 y 1997 y esta campaña debía competir en el Grupo X de Tercera.

Club con 80 años de vida y el tercero más importante de la provincia de Sevilla, por esta histórica entidad pasaron, entre otros, futbolistas tan reconocibles como el guardameta nigeriano Wilfred, Rafa Gordillo, Salva Ballesta, Nolito o Rubén Pérez.

Este viernes, a las 15 horas, concluía el plazo para que los propietarios del Écija abonaran las deudas pendientes, pago que el presidente del consejo de administración de la entidad de San Pablo, Ángel Gómez Mariscal, no ha podido realizar. «La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) informa que el Écija Balompié, una vez concluido el plazo este viernes 30 de agosto, a las 15:00 horas, no ha satisfecho el total de los pagos establecidos por la Comisión Mixta AFE-3ª División para cubrir las cantidades reclamadas por sus futbolistas. La Comisión Mixta informará sobre esta cuestión a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que procederá a aplicar las medidas recogidas en el artículo 192 del Reglamento General de la RFEF», ha confirmado el sindicato de futbolistas en un comunicado. La desaparición se cierne ahora sobre este histórico del fútbol español.