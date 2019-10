Twitter «Desastre de arbitraje, robo a mano armada», el tremendo calentón de un club navarro de Tercera Las redes sociales del Itaroa Huarte claman contra la actuación del colegiado de su partido ante el San Juan

El partido de Tercera división disputado este sábado entre el Itaroa Huarte y el San Juan, que llegada a la cita como líder, terminó con una lluvia de goles (4-4), el último tras un protestado penalti ya en la recta final, y también con un tremendo enfado por parte del responsable de las redes sociales del equipo local por la actuación del árbitro, que señaló dos penas máximas a favor de los visitantes durante el encuentro, correspondiente al Grupo XV.

Al Huarte se le acabó escapando la victoria en el estadio Nuevo Areta después de que se marchara al descanso con tres goles de ventaja (3-0). Un partido emocionante en el que el San Juan, de penalti, comenzó a apretar el marcador (3-2) antes de que los locales volvieran a abrir hueco con un nuevo tanto a falta de un cuarto de hora (4-2).

El 4-3 llegó en el minuto 78 y, a falta de cuatro para el final, el árbitro, Alberto Sada, que durante el partido mostró nueve amarillas y una roja, decretó un segundo penalti favorable para el San Juan pamplonés. Una pena máxima que, según el responsable de las redes sociales del Huarte, se inventó el colegiado y cuyo lanzamiento fue detenido por el guardameta Agramonte, aunque el juez ordenó su repetición. En el segundo intento, Zabaleta no falló y estableció el definitivo 4-4. «Desastre de arbitraje en el tramo final, el Sr. Sada la "ha liao parda". Animamos a todos los aficionados a ver las imágenes de Footters para que vean con sus propios ojos lo que es inventarse un penalty, y una vez parado por nuestro guardameta, lo hace repetir por... Un desastre», fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del conjunto local.

No fue, sin embargo, el único calentón en la cuenta del Huarte. «Esto no puede seguir así, robo a mano armada y una buena lección de cómo no se debe actuar como trencilla en un campo de fútbol», fue otro de los mensajes que se pudo leer. Esta es la secuencia de las protestas lanzadas desde la cuenta de este modesto conjunto navarro.

Los mensajes lanzados desde la cuenta del Itaroa Huarte