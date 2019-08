Tercera división Desesperada llamada de socorro del Xerez Deportivo El histórico equipo andaluz no puedo comenzar la Liga por motivos económicos y corre el riesgo de desaparecer

Este fin de semana comienza la Liga en Tercera división y el Xerez Club Deportivo no podrá jugar su primer partido ante el Arcos, correspondiente al Grupo X, debido a que el viernes no consiguió desbloquear los derechos federativos al tener pendientes deudas con futbolistas que han denunciado ante la AFE. El club gaditano no pudo reunir los 130.000 euros que necesita para tramitar las fichas e inscribir a sus jugadores y corre el riesgo de desaparecer si no lo hace antes del próximo viernes.

🚨 #SOSXerez



El Xerez más que nunca, te necesita.



ES3821008522210200118615



En ese número de cuenta bancaria podéis colaborar.



No obstante, con un simple retuit 🔃, la ayuda ya será inmensa. pic.twitter.com/WZmeQsERZE — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) 23 de agosto de 2019

Ante su desesperada situación, el Xerez Deportivo, club con más de 70 años de historia y que en la temporada 2009-10 militó por última vez en la máxima categoría del fútbol español, ha pedido ayuda a sus aficionados y simpatizantes a través de un comunicado. Si la entidad no consigue el dinero necesario para llegar a un acuerdo con AFE (no necesariamente los 130.000 euros) que le permita la inscripción de jugadores, el futuro de la entidad azulina estaría al filo del abismo.

El Xerez será sancionado esta jornada con la pérdida del partido por 3-0 y, además, con otros 3 puntos adicionales. En caso de que pudiera jugar la próxima jornada, sería excluido de la competición, lo que provocaría su descenso, según el artículo 77 del Código disciplinario de la RFEF. Una situación que le abocaría a la desaparición.

Ante este negro panorama, el Cádiz CF, máximo rival del Xerez Deportivo, así como otros clubes de la provincia y también del resto de España han mostrado su solidaridad con la entidad azulina a través de las redes sociales y están solicitando ayuda para salvar a este club.

El Xerez Deportivo, sin embargo, no es el único club con problemas en el Grupo X de Tercera división, donde el Écija Balompié tampoco podrá comenzar la Liga este fin de semana porque tampoco ha podido inscribir a sus jugadores debido a sus deudas.

💪🏻 Toda nuestra fuerza y nuestro ánimo a un club hermano. Confiamos en que haya solución a sus problemas económicos para que sigan compitiendo. #SOSXerezhttps://t.co/mOZbZLLzT9 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 23 de agosto de 2019

Desde el CD Rota queremos mandar un mensaje de ánimo a nuestros amigos del @XerezCD_OFICIAL y deseamos que pronto se solucionen esos problemas para poder competir como años atrás hicimos. Un abrazo desde Rota y mucho ánimo — @CDRota_Oficial (@CDRota_Oficial) 23 de agosto de 2019