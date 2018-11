El disfraz racista de Halloween de Rafinha

Halloween es una festividad propicia para que los futbolistas, tan ricos en sus cuentas corrientes como pobres de intelecto, la líen con sus disfraces. El último caso ha sido el de Rafinha, lateral derecho del Bayern que no tuvo mejor idea que vestirse de árabe con una caja de bombas en la mano.

Su club, tampoco estuvo muy avispado, y publicó la foto en las redes sociales junto a los disfraces del resto de sus compañeros, pero la mirada se centró en el brasileño, que rápidamente fue objeto de duras críticas por el componente racista de su vestimenta.

El Bayern no tuvo más remedio que retirar la foto y el propio Rafinha tuvo que pedir perdón en su cuenta oficial de Twitter: «Halloween es una celebración aterradora con disfraces exagerados, no era mi intención enfadar a nadie con mi disfraz o herir los sentimientos de nadie».

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD